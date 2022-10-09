Клаудио фон Планта: "Мотоцикл - увлекательный способ посмотреть мир"

На кинофестивале Dubai Motorcycle Film Festival 2022 швейцарский режиссер Клаудио фон Планта рассказал нашему корреспонденту о своем пути в документалистике и кино, о любви к мотоциклам и о рисках, с которыми сталкивался в своей карьере.

Взятка или свобода?

"Если вы режиссер-документалист и вдруг оказываетесь в тюрьме, вы думаете, что напали на отличный сюжет и что-то кто хочет помешать вам снимать. Но моя история с тюрьмой была просто неудачным стечением обстоятельств, - смеется режиссер в ответ на вопрос журналиста о том, как ему "посчастливилось" попасть за решетку в Пакистане.

Он рассказывает об инциденте в Северо-Западной пограничной провинции (ныне часть Пакистана), когда он возвращался со съемок в Афганистане. "Получилось, что я, иностранец, оказался в неположенном месте. При этом моя виза истекла. Полицейский просто хотел получить взятку, я должен был заплатить ее под видом штрафа, но у меня не оказалось наличных. Поэтому он оставил нас на ночь в камере, я тогда был с одним французом", - вспоминает он. В итоге пребывание в тюрьме для режиссера растянулось на месяц.

Источник вдохновения для байкеров

Клаудио фон Планта известен прежде всего как режиссер британских телесериалов "Долгий путь вверх", "Долгий путь вниз" и "Долгий путь вокруг". В них он в компании актера Юэн МакГрегора и ведущего Чарли Бурмен путешествовали по миру на мотоциклах.

Шоу покорило широкую аудиторию любителей мотоциклов."Внезапно я понял, что многие люди были вдохновлены нашими сериями "Долгий путь", - признался режиссер во время встречи на полях дубайского фестиваля. - Они подтолкнули их к тому, чтобы получить права, купить мотоцикл и отправиться посмотреть мир. Это ведь такой увлекательный способ!", - говорит он.

Клаудио фон Планта считает, что работу в проекте "Долгий путь" он получил в том числе благодаря военной подготовке в швейцарской армии и своему опыту документалиста в горячих точках.

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