Зимний отдых на курорте Банско

Болгарский горнолыжный курорт Банско, расположенный в горном массиве Пирин, — это захватывающие пейзажи, лесные склоны и масса достопримечательностей. Идеальная комбинация для зимнего приключения!

С вершины горы Тодорки, на высоте 2530 м над уровнем моря, открывается чудесный вид на горный хребет Северный Пирин и его самую высокую точку — пик Вихрен (2914 м). Это вторая по высоте гора в Болгарии и третья — на Балканском полуострове.

Банские лесные склоны шириной в 75 км дают прекрасную возможность любоваться нетронутыми горными пейзажами. На горнолыжных базах есть все возможности для лыжников и сноубордистов. Но прекрасными видами можно наслаждаться и в неторопливом темпе.

«В Пиринском национальном парке есть много спортивно-туристических троп, по которым можно пройти на снегоступах, рассказывает Георгий Ценкин, — основатель туристической компании Bansko Extreme. — Вы можете забраться выше в горы или посетить с проводником более 180 горных озер».

Лучший способ завершить морозный день в горах — окунуться в теплую ванну. Здесь богатый выбор термальных источников, вокруг которых это курортное место сначала и возникло.