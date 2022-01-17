Дубай стал международным центром круизного туризма

В 2019 г. экономическая активность круизных компаний оценивалась в 130 млрд долларов. Они способствовали созданию 1 млн 800 тыс. рабочих мест и были в состоянии принять на борт своих судов 30 млн пассажиров. После паузы, вызванной пандемией, компании снова приступили к работе. Ожидается, что в этом году Дубай посетят свыше полумиллиона пассажиров круизных лайнеров.

Выход в море из порта Рашида новейшего судна Virtuosa подтвердил статус города как крупнейшего центра круизного бизнеса.Это судно рассчитано на 6000 пассажиров и 1 700 членов экипажа. Это самый крупный и экологичный круизный лайнер в мире. Он останется в Заливе до марта.

«Время жизни судна — 30 лет, — рассказывает директор компании MSC CRUISESДжанни Онорато. — Поэтому для нас было очень важно соблюдать требования по постепенному сокращению парниковых выбросов к 2050 г. Наш долг — делать так, чтобы каждое новое судно сокращало объем выбросов».

На этом берегу, на фоне красивейшего пейзажа, расположен круизный терминал дубайской бухты — первый специализированный терминал в регионе. Терминал построен так, чтобы позволить пассажирам и экипажу удобно и безопасно сходить на берег, а затем совершать визит в город.

Всё больше круизных компаний включают регион в свои маршруты. Строительство нового терминала показывает, что круизный бизнес Дубая смотрит в будущее с оптимизмом.