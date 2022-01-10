Как Дубай стал центром бизнес-туризма в эпоху пандемии?

Ближний Восток показывает всему миру пример восстановления бизнес-туризма в условиях пандемии. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Деловой туризм — очень важен для мировой экономики. До пандемии, деловые и служебные командировки обеспечивали до 70% доходов элитным гостиницам и до 75% — авиакомпаниям.

Частое место назначения для таких поездок — международные выставки и ярмарки, крупнейшая из которых в настоящее время имеет место в Дубае. Экспо-2020, открывшаяся с задержкой на один год, привлекает бизнесменов со всего мира на многочисленные конференции и другие бизнес-мероприятия. Эту всемирную выставку уже посетили более 4 млн туристов.

Для помощи туристам организаторы выставки совместно с Торгово-промышленной палатой Дубая подготовили специальную программу Thrive Together, предполагающую проведение целого ряда бизнес-форумов. Чтобы связать потенциальных участников друг с другом и проинформировать их о деталях программе, было создано специальное мобильное приложение.

«Мы, организаторы, подготовили 10 тематических бизнес-форумов, посвященных 10 важнейшим проблемам современного мира, — рассказывает директор бизнес-программы Экспо-2020 Халид Шараф. — Таким как климат и биоразнообразие, вода, продукты питания и сельское хозяйство, развитие городов и сельской местности, терпимость и открытость. Выступают на них самые известные ораторы со всего мира, а также изобретатели, демонстрирующие то, как их изобретения помогают решать проблемы общие для всех людей, которые и решать нужно всем вместе».

Благодаря каким факторам Дубай стал важным бизнес-центром? Ответ на этот вопрос предлагает генеральный директор пятизвездочной гостиницы Marriott Marquis Hotel DubaiБилл Кеффер:

«Я считаю, что Дубай стал важным бизнес-центром по ряду причин. Наверное, первая причина — сюда удобно добираться. Весь регион обслуживается авиакомпанией Emirates Airlines, одним из крупнейших авиаперевозчиков в мире. Это значит, что в Дубай за менее чем 6 часов может попасть почти половина населения мира. Визовые требования не очень высокие для большинства стран. Кроме того, власти города ведут большую работу по привлечению туристов. С точки зрения проживания здесь доступны 150 тыс гостиничных номеров, что позволяет принимать очень большие группы туристов. В этом отношении этот город сравним с Лас-Вегасом, Пекином и Шанхаем. Я считаю, что предложение и качество продуктов, которое можно приобрести здесь, отличает нас в лучшую сторону и делает очень привлекательным местом назначения для иностранных туристов».

Для более задушевных разговоров такие гостиницы как недавно открытый Hyde Dubai предлагают гостям комнаты в стиле кабаре или театра, которые называются здесь «Скрытые таланты» и «Тайные планы». А в некоторых бизнес-отелях прячутся настоящие сокровища. Если пройти через заднюю дверь на шестом этаже гостиницы Conrad Dubai, вы окажетесь в комплексе Bliss 6 — настоящем оазисе посреди города.

Аэропорт Дубая — самый многолюдный международный аэропорт в мире. До пандемии он обслуживал более 86 млн пассажиров и более 100 авиакомпаний. Всегда доступны здесь и частные самолеты класса люкс, например, компании VistaJet, которые можно забронировать через оператора Jetex.

Каким бы способом вы ни захотели путешествовать, несмотря на пандемию, Дубай всегда открыт для вас и вашего бизнеса.