Сафари в болгарских Родопах

Сафари — самый лучший способ познакомиться с дикой природой Родопских горах в Болгарии. Мы находимся на территории, на которой мы занимаемся восстановлением популяций диких животных. Сегодня мы увидим зубра, диких лошадей и оленя.

Стефан Аврамов работает в Rewilding Rhodope, некоммерческой организации, посвятившей себя сохранению природы.Стефан и его коллеги работают здесь уже больше 10 лет и сумели завести здесь ряд видов диких животных:

«Некоторые из этих животных вымерли здесь тысячу лет назад, например, зубр. Некоторые — несколько веков назад, как благородный олень. Очень важно, что эти вымершие животные снова здесь поселяются, от этого природа становится более устойчивой».

Мы прошли еще дальше в горы, чтобы увидеть стадо из 12 зубров. Их поселили здесь в 2013 г. С тех пор здесь родились, как минимум, четыре особи. Задача на ближайшее время — увеличить их число до 30.

Сафари — прекрасный способ наблюдать за дикими лошадями. Сейчас в Восточных Родопах мирно пасутся около сотни этих животных. Но не думайте, что лошади будут держаться на расстоянии. Любопытство влечет их к новым встречам.

Дикие лошади. Моника Пинна

«Туризм — очень важный элемент нашей работы, — объясняет Стефан. — Люди с радостью встречают возвращение этих животных. В результате браконьерство, которое и привело к исчезновению этих животных, резко сократилось за последние годы».

Родопские горы удивили нас своей мозаикой пейзажей и прекрасными видами. Неповторимое европейское путешествие!