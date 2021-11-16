Экспо-2020 — крупнейшее культурное событие в мире

Всемирная выставка Экспо-2020 в Дубае встречает гостей со всего мира. В ней принимают участие 192 страны. Это крупнейшее культурное событие в мире.

Это первая всемирная выставка в регионе Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Она раскинулась на площади в 4 кв. км. Тысячи представлений и мероприятий предназначены для всех возрастов. Детям до 18 лет — вход бесплатный.

Выставка разделена на три большие зоны, посвященные Экологии, Транспорту и Возможностям. Каждый найдет в них что-то интересное для себя. Здесь есть 200 заведений с едой и напитками. На каждый день предусмотрена развлекательная программа.

Вы можете окунуть ваши ноги в воду в сюрреалистическом аттракционе, расположенном в непосредственной близости от центрального купола на площади Аль-Васл.

По словам официального представителя выставки Махи Аль-Гаргави, павильоны Экспо-2020 построена с прицелом на многолетнее использование:

— После окончания выставки это место превратится в новый квартал Дубая, который будет называться "2020". Он будет выполнять самые разные полезные для города функции.

Выставка, проходящая под лозунгом "Объединяя идеи, создавая будущее", призвана внушить своим гостям мысль о необходимости сохранять нашу планету, исследовать новые возможности и строить светлое будущее.