Время играть в гольф

Сезон гольфа наступает в Дубае в октябре. В Дубае созданы наилучшие условия для любителей этого вида спорта. Всего здесь насчитывается 18 полей для гольфа - есть из чего выбрать.

«Поле “Маджлис” — памятное место для очень многих людей, — рассказывает Кристофер Мэй, глава гольф-клуба “Эмираты”. — Это первое поле с травяным газоном на Ближнем Востоке. Оно было создано в 1987 г. И стало центром развития гольфа во всём регионе. С 1988 г. здесь проходят ежегодные турниры Dubai Desert Classic, в которых участвуют лучшие гольфисты, поэтому люди со всего мира могут видеть это поле по телевизору. Все хотят приехать сюда поиграть. Все приезжающие сюда хотят сыграть именно на этом поле. Здесь обучаю гольфу на всех уровнях, от начального до профессионального. Без помощи вас здесь не оставят».

В разное время свои трофеи здесь завоевали такие звезды гольфа как Тайгер Вудс, Рори МакИлрой и Стивен Галлахер. Совсем недавно здесь блистали Пол Кейзи, Лукас Херберт, Брайзон ДеШанбо, Миджии Ли и Нурия Утурриос.

Большинство полей для гольфа в Дубае управляются компаниями Dubai Golf и _Troon International. _По словам вице-президента компании Марка ЧаплескиTroon International, есть пара очень убедительных аргументов для занятия гольфом в Дубае: «Первый из них: у нас много отличных полей для гольфа. 10 полей с 18-ю лунками. Большинство из них спроектированы Колином Монтгомери, Эрни Элсом, Ианом Бекером-Финчем и пр. Второй убедительный аргумент: вы не найдёте место с лучшей погодой в период с ноября по апрель. Здесь стоит прекрасная погода, которая гарантированно не помешает вам выйти на поле и сыграть в гольф».

Дубай славится своими 5-звездочными ресторанами. В специализированных гостиницах для гольфистов, как, например, в Address Montgomery, можно найти бассейны, просящиеся на фотографию, и роскошные спа. При гольф-клубах работаю рестораны с утонченной кухней. В ресторане “Карин” при клубе “Эмираты” гольфисты могут подкрепиться едой во французском вкусе. А ресторан “Оранжерея” при клубе Монтгомери выполнен в стилистике романа “Вокруг света за 80 дней”.