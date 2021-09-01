Вкус дубайских традиций в ресторане Аль-Фанар

Хашим аль-Марзуки мечтал прославить Объединённые Эмираты в области кулинарии. Эта мечта осуществилась в 2011 г., когда он открыл свой ресторан в Дубае. Дело пошло в гору: сейчас сеть Аль-Фанар насчитывает уже 9 ресторанов, раскинувшихся от Дубая до Лондона. Каждый из них оформлен как небольшой музей.

Самый последний из открывшихся ресторанов — Al Fanar Seafood Market. В качестве строительного материала на нём использовали кораллы. Он расположен в живописном парке Аль-Барша и напоминает своим дизайном островное поселение аль-Джазират аль-Хамра, покинутое его жителями в 1960-е гг., после начала добычи нефти.

По словам Сохайля аль-Марзуки, сына основателя сети, им бы хотелось сохранить в ресторане дух прошлого, как в интерьере, так и в рецептах блюд:

“Мы хотели воссоздать этой старой рыбацкой деревни. Мы использовали много старых предметов, стены украсили кораллами и попытались передать атмосферу 1960-х гг. С началом нефтедобычи здесь всё изменилось, страна начала быстро развиваться и меняться. А до этого люди здесь жили вот в таких домах”.

Многие рецепты блюд, предлагаемых в ресторане, восходят к бабушке Сохайля. К фирменным блюдам относятся "макбус-самак" (рис, заправленный рыбой и смесью приправ "бахарат") и такие десерты как "асидат ат-тамор" (финиковый пудинг) и "легаймат" (обжаренные шарики теста).

По обычаю еду доносят до рта без помощи приборов, а руками — точнее только одной правой рукой. Здесь также не используют столы и стулья, а едят почти на уровне пола, расположившись на подушках. Основное блюдо и десерт подаются в разных комнатах.