Джабаль-Али — крупный порт и курортная жемчужина

Джабаль-Али – настоящее сокровище, расположенное на южной окраине Дубая.

Больше всего он известен благодаря расположенному здесь морскому порту, крупнейшему на Ближнем Востоке. На протяжении последних 24 лет эксперты относят его к числу лучших в регионе. Он связывает Объединенные арабские эмираты со 150 портами по всему миру. Каждую неделю сюда заходят более 80 судов.

Кроме того, это прекрасное курортное место. JA Resort отмечает в этом году своё сороколетие. Этот 5-звёздочный, расположенный на морском берегу, комплекс, состоит из трёх гостиниц общей площадью 1 млн кв. м. К югу от Джабаль-Али находится крупнейшая территория развлечений на Ближнем Востоке – 3 тематических парка и один водный. 2 км американских горок, более сотни аттракционов для всей семьи. Это рай для любителей острых ощущений.

А для людей, думающих о высоком, здесь есть многочисленные богослужебные здания, самых разных вероисповеданий, включая христианские храмы. Они построены на земле, специально для этого предоставленной эмирами Дубая.

Голод можно утолить в ресторанах, расположенных в парке, созданном в постапокалиптической стилистике фильма «Безумный Макс».

В Джабаль-Али есть много такого, что не оставит вас равнодушным.