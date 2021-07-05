Дубайский рецепт во имя устойчивого будущего

В настоящее время ОАЭ импортируют около 87% от общего объема продовольствия, но аквакультура и гидропонные фермы могут помочь построить более устойчивое будущее, при этом предлагая более свежие и вкусные блюда.

Раймонд Вонг, шеф-повар ресторана Atlantis ’Seafire Steakhouse euronews Credit: Dubai

Во всех ресторанах отеля Atlantis The Palm подают блюда из местных продуктов.

Раймонд Вонг, шеф-повар ресторана Atlantis ’Seafire Steakhouse, входит в команду кулинаров, создающих новое меню экологически чистых блюд курорта.

"Цель - к концу 2021 года иметь пять различных продуктов местного производства в меню, а затем внедрить их во всех 23 ресторанах Atlantis The Palm" - говорит Вонг.

Блюда Seafire Steakhouse, приготовленные из местных ингредиентов, включают ризотто с грибами, приготовленное из собранных вручную грибов, и органическое карпаччо из лосося в свекольном маринаде с соусом из огурцов от Green Fields Farms из ОАЭ и хрустящими кусочками арабского хлеба.

Atlantis The Palm закупает лосося на Рыбной ферме в Джабаль-Али, цель которого - уменьшить зависимость ОАЭ от импортируемой рыбы, одновременно предлагая покупателям продукт с более свежим вкусом.

"Лосось, выращенный на местных фермах, настолько свежий, когда попадает к нам, что ему действительно нужно время, чтобы "отдохнуть"", - говорит Вонг.

ресторан Atlantis ’Seafire Steakhouse Victor Romero/www.vromero.com Credit: Dubai

Листовые овощи курорта поставляются с близлежащей фермы Oasis Greens и Uns Farm в Аль-Квосе, двух гидропонных ферм Дубая, свободных от пестицидов, где используется на 90% меньше воды, чем при традиционных методах ведения сельского хозяйства.

"Местная микрозелень и листья салата хранятся намного дольше, а вкус у них потрясающий", - добавляет Вонг.

Лосось в свекольном маринаде euronews Credit: Dubai

Благодаря долгосрочному стремлению Atlantis к устойчивому развитию на территории всего курорта в меню ресторанов Bread Street Kitchen & Bar, Hakkasan, Ronda Locatelli, Nobu, Wavehouse, White Restaurant и The Shore также включены блюда из местных продуктов.

Отель Atlantis The Palm euronews Credit: Dubai

Келли Тимминс, директор по охране окружающей среды, образованию и корпоративной социальной ответственности в Atlantis The Palm, говорит: "Устойчивое развитие - это путь, и для его прохождения нам необходимо участие нашего сообщества. Основное внимание Atlantis The Palm уделяет расширению сети местных поставщиков и продавцов как части нашего обязательства по развитию всей местной экономики".