Потрясающие виды Дубая

От Бурдж-эль-Араб до Бурдж-Халифы - Дубай известен своей головокружительной архитектурой и одними из лучших видов с крыш в мире.

Джейн Визерспун, Euronews:

"На 54-м этаже отеля Address Sky View находится современный азиатский ресторан Ce La Vi, расположенный в самом центре Дубая. Здесь невероятный антураж для фотосессий в Instagram - от парящих высоко в облаках качелей до захватывающего дух бассейна-инфинити".

В районе JBR недавно открылся пляжный клуб Bla Bla с прекрасным видом на остров Bluewaters.

Мохаммад Ислам, генеральный директор Bla Bla Dubai:

"Как вы можете видеть за моей спиной, здесь великолепный вид: на колесо обозрения Ain Dubai - это "Дубайский глаз", на Аравийский полуостров, на землю, море и солнце".

Когда вы насладитесь сказочным видом с этой террасы, можете испытать еще более яркие эмоции, воспользовавшись самым быстрым спуском с верхней части Дубая в нижнюю.

А если захотите еще полюбоваться прекрасными видами, отправляйтесь на недавно открывшуюся смотровую площадку View at the Palm. Отсюда открывается потрясающий 360-градусный вид на Пальму Джумейру.

На этой площадке, куда можно попасть прямо из торгового центра Nakheel Mall, расположена выставка, рассказывающая об эволюционном пути к созданию одного из самых знаменитых рукотворных островов в мире.

А на закате посещение Cielo Sky Lounge в бухте Дубай Крик подарит вам незабываемый вид на переплетение старого и нового миров с одного из самых известных небоскребов мира.