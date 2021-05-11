В Дубае открылся единственный в мире "бутик мяса сухой выдержки". Концептуальный магазин привносит свежий взгляд на традиционную мясную лавку. Тщательно отобранные первичные нарезки, выдержанные в сухом состоянии, выставляются в ультрасовременной стеклянной холодильной камере. Среди них - говядина, баранина, утка, оленина и верблюжья узи сухой выдержки от 28 дней до более 100 дней.

Этот бутик является детищем Мирко Бейтлера, известного как "Парень сухой выдержки". Мирко, профессионал с более чем 12-летним опытом работы в сфере питания и напитков на международном и региональном уровнях, называет свои холодильники для мяса сухого вызревания лабораториями.

"В течение первых 14 дней процесса сухой выдержки в основном происходит разрушение мышечной ткани, потому что мышцы на 70 процентов состоят из воды. Таким образом, продукт теряет влагу и становится меньше, но намного более нежным", - рассказал Бейтлер Euronews.

Бутик мяса сухой выдержки в Дубае The Dry Ager Boutique Credit: Dubai

Мирко открыла магазин в разгар глобальной пандемии ковид. Он сказал, что это сработало ему на руку, поскольку настоящие ценители мяса ресторанного качества, стали покупать его нарезки, чтобы готовить дома.

"Закрылись рестораны, закрылись стейк-хаусы. Но спрос со стороны людей, ценителей остался прежним", - сказал он.

Отличительной особенностью бутика является "Дегустационный зал", где гости могут попробовать свои блюда перед покупкой и получить рекомендации о способе приготовления и температуре каждой нарезки.

Цены варьируются от 70 евро за килограмм Angus MS 3-4 до 500 евро за эксклюзивные образцы, включая 9+ Wagyu и японский A5, которые редко доступны для продажи.