Рамадан в Дубае: от экскурсий по мечети до ифтара на частном самолете

Если вы решите провести Рамадан в Дубае, возможностям не будет предела - от ежедневного поста с местными жителями до ифтара на частном самолете.

В Рамадан мусульмане воздерживаются от еды и воды в светлое время суток, чтобы лучше понять тех, кто находится в более сложном положении, жертвуют на благотворительность, молятся и приближаются к Аллаху.

Эти - 30 дней это также время для восстановления связи с семьей и друзьями с помощью вечернего приема пищи, известного как ифтар. Немусульмане в Дубае могут многое узнать о местных обычаях во время Рамадана и принять участие в ифтарах - приветствуются все желающие.

Знакомство с местными жителями в Дубае

Под девизом "Открытые двери, открытые умы" Центр культурного взаимопонимания шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума с 1998 года разрушает культурные барьеры.

Волонтер центра Мира Аль Фаласи помогает гостям Эмиратов больше узнать о культурном наследии страны.

"У нас есть разные программы, в том числе программы культурного обеда, - говорит Мира. - В ходе всех этих программ мы ориентируемся на открытый диалог. Мы знаем, что у многих людей есть разные вопросы к эмиратцам, и мы стараемся создать очень открытую среду, в которой каждый может задать любые вопросы".

Во время Рамадана центр проводит специальные программы ифтара, предлагая гостям экскурсию по соседней мечети и традиционную домашнюю вечернюю трапезу.

визит в мечеть Lyle Daquino Ham/Lyle Ham Creations

Классический дубайский ифтар

Ифтары в отелях и ресторанах могут быть довольно щедрыми - вроде рождественского обеда для христиан. "Самад аль-Ираки", расположенный в самом сердце Джумейры, - очень популярное место для ифтара как среди мусульман, так и среди немусульманских семей.

Классический дубайский ифтар начинается с фиников - быстрого источника энергии, идеально подходящего для того, чтобы взбодриться в конце ежедневного поста. А центральное место на столе занимает ягненок, представляющий собой жертвенное животное, зарезанное вместо сына пророка Ибрагима, который был готов принести ребенка в жертву Аллаху - высшую жертву.

Еще одна ближневосточная классика, кнафе - слоеная выпечка из хрустящего теста, пропитанного сиропом, и вязкого сыра. Это самый популярный десерт.

Еда восхитительна, но это не единственная цель, говорит партнер ресторана Мо Альхадж: "Главное - проводить время с любимыми людьми и принимать пищу с семьей и друзьями. Совершать это ежедневное путешествие в течение 30 дней - это нечто особенное в сегодняшнем мире, где мы все очень заняты. Это то, что объединяет нас всех".

Блюдо узи. Ягненок с разными видами риса Dubai, United Arab Emirates

Ифтар в небе над Дубаем

Те, кто ищет нетрадиционные ифтары, убедятся, что Дубай может удовлетворить любой вкус - любители высоты могут даже прервать свой пост в облаках. Программа "Ифтар в небе", организованная компанией Jetex, позволяет пассажирам прервать пост во время полета над ОАЭ на частном самолете.

"Это первый в мире опыт подобного рода во время Рамадана", - объясняет Олег Кафаров из Jetex, который разработал программу для тех, кто никогда раньше не летал на частных самолетах, и для тех, кто из-за пандемии скучает по путешествиям. - Мы приглашаем наших пассажиров - до шести человек - присоединиться к нам в перелете через всю страну, где мы увидим достопримечательности семи штатов, составляющих Объединенные Арабские Эмираты. Свет на закате просто восхитительный. У нас фантастическая кухня, на борту еесть повар и наша команда заботится о пассажирах. Это прекрасная возможность для тех, кто скучает по путешествиям".

Роскошный аэропорт также предлагает гостям персонализированный кофе, бесплатный бар с икрой и фортепианные выступления по прибытии. Ифтар в небе стоит 66 000 дирхамов ОАЭ (15 100 евро) для шести человек, 10 процентов от стоимости будут пожертвованы местной благотворительной организации Dubai Cares.