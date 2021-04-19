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Рамадан в Дубае: от экскурсий по мечети до ифтара на частном самолете

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Рамадан в Дубае: от экскурсий по мечети до ифтара на частном самолете
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
 Euronews
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Если вы решите провести Рамадан в Дубае, возможностям не будет предела - от ежедневного поста с местными жителями до ифтара на частном самолете.

В Рамадан мусульмане воздерживаются от еды и воды в светлое время суток, чтобы лучше понять тех, кто находится в более сложном положении, жертвуют на благотворительность, молятся и приближаются к Аллаху.

Эти - 30 дней это также время для восстановления связи с семьей и друзьями с помощью вечернего приема пищи, известного как ифтар. Немусульмане в Дубае могут многое узнать о местных обычаях во время Рамадана и принять участие в ифтарах - приветствуются все желающие.

Знакомство с местными жителями в Дубае

Под девизом "Открытые двери, открытые умы" Центр культурного взаимопонимания шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума с 1998 года разрушает культурные барьеры.

Волонтер центра Мира Аль Фаласи помогает гостям Эмиратов больше узнать о культурном наследии страны.

"У нас есть разные программы, в том числе программы культурного обеда, - говорит Мира. - В ходе всех этих программ мы ориентируемся на открытый диалог. Мы знаем, что у многих людей есть разные вопросы к эмиратцам, и мы стараемся создать очень открытую среду, в которой каждый может задать любые вопросы".

Во время Рамадана центр проводит специальные программы ифтара, предлагая гостям экскурсию по соседней мечети и традиционную домашнюю вечернюю трапезу.

Lyle Daquino Ham/Lyle Ham Creations
визит в мечетьLyle Daquino Ham/Lyle Ham Creations

Классический дубайский ифтар

Ифтары в отелях и ресторанах могут быть довольно щедрыми - вроде рождественского обеда для христиан. "Самад аль-Ираки", расположенный в самом сердце Джумейры, - очень популярное место для ифтара как среди мусульман, так и среди немусульманских семей.

Классический дубайский ифтар начинается с фиников - быстрого источника энергии, идеально подходящего для того, чтобы взбодриться в конце ежедневного поста. А центральное место на столе занимает ягненок, представляющий собой жертвенное животное, зарезанное вместо сына пророка Ибрагима, который был готов принести ребенка в жертву Аллаху - высшую жертву.

Еще одна ближневосточная классика, кнафе - слоеная выпечка из хрустящего теста, пропитанного сиропом, и вязкого сыра. Это самый популярный десерт.

Еда восхитительна, но это не единственная цель, говорит партнер ресторана Мо Альхадж: "Главное - проводить время с любимыми людьми и принимать пищу с семьей и друзьями. Совершать это ежедневное путешествие в течение 30 дней - это нечто особенное в сегодняшнем мире, где мы все очень заняты. Это то, что объединяет нас всех".

Dubai, United Arab Emirates
Блюдо узи. Ягненок с разными видами рисаDubai, United Arab Emirates

Ифтар в небе над Дубаем

Те, кто ищет нетрадиционные ифтары, убедятся, что Дубай может удовлетворить любой вкус - любители высоты могут даже прервать свой пост в облаках. Программа "Ифтар в небе", организованная компанией Jetex, позволяет пассажирам прервать пост во время полета над ОАЭ на частном самолете.

"Это первый в мире опыт подобного рода во время Рамадана", - объясняет Олег Кафаров из Jetex, который разработал программу для тех, кто никогда раньше не летал на частных самолетах, и для тех, кто из-за пандемии скучает по путешествиям. - Мы приглашаем наших пассажиров - до шести человек - присоединиться к нам в перелете через всю страну, где мы увидим достопримечательности семи штатов, составляющих Объединенные Арабские Эмираты. Свет на закате просто восхитительный. У нас фантастическая кухня, на борту еесть повар и наша команда заботится о пассажирах. Это прекрасная возможность для тех, кто скучает по путешествиям".

Роскошный аэропорт также предлагает гостям персонализированный кофе, бесплатный бар с икрой и фортепианные выступления по прибытии. Ифтар в небе стоит 66 000 дирхамов ОАЭ (15 100 евро) для шести человек, 10 процентов от стоимости будут пожертвованы местной благотворительной организации Dubai Cares.

Репортер Euronews Сара Хедли Хаймерс наслаждается персонализированным кофе во время программы "Ифтар в небе" компании Jetex