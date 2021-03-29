За чашкой спешиэлти кофе в Дубае

Ежедневно в мире выпивают более двух миллиардов чашек кофе, это большой бизнес. Небывало высокий спрос на кофе повышенного качества - спешиэлти - наблюдается в Дубае.

Сара Хедли Хаймерс, Euronews: "Но что делает чашку действительно хорошего кофе таковой? Чтобы выяснить это, я приехала в компанию Raw Coffee в районе Аль-Куоз. У нее есть собственное кафе и центр обучения бариста, а также склад розничной торговли. Владелец и генеральный директор Мэтт Тугуд пригласил меня в кофе-тур.

Вы можете сказать, откуда взялись все эти бобы?"

Мэтт Тугуд, гендиректор Raw Coffee Company: "Со всего мира - много из Азии, много из Африки, в основном из Северной и Восточной Африки, и, конечно, огромная часть - из Центральной и Южной Америки. Это бобовый пояс между двумя тропиками. Также мы ценим высоту, поэтому нам нужны фермы на высоте в 1000 метров над уровнем моря в качестве отправной точки, и именно это даст вам лучшее качество".

Euronews: "На что вы обращаете внимание, выбирая бобы?"

Мэтт Тугуд: "Когда мы приезжаем в районы произрастания бобов, то прежде всего смотрим, в каких условиях там живут дети, выглядят они здоровыми и счастливыми или нет, и если да, то это всегда показатель того, что кофе будет фантастическим".

Euronews: "Можете ли вы рассказать о различных видах бобов, которые вы используете?"

Мэтт Тугуд: "Есть два основных вида: в спешиэлти кофе всегда используется арабика, а тот, который вы найдете в пакетах, - обычно робуста".

Euronews: "А как процесс обжарки меняет вкус зерен?"

Мэтт Тугуд: "В каждом кофейном зерне содержится множество источников ароматов. А ростер их обнажает, поэтому, если у вас изначально бобы действительно очень высокого качества, ростер усиливает эти ароматы. Представьте себе шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен, который выбирает идеальный ингредиент и просто делает его более представительным. Таким образом, при обжарке мы можем использовать разные температуры в разное время, чтобы усилить или выделить определенные ароматы или свести на нет ароматы, которые нам не нужны".

Euronews: "А можете ли вы рассказать нам, какие именно ароматы можно найти в кофе?"

Мэтт Тугуд: "Часто мы находим в нем шоколад, но там также можно найти много ягод - клубники, малины и других летних ягод. Можно найти такие фрукты, как абрикосы, персики и нектарин. Можно почувствовать вкус специй. То есть, любой аромат у вас на кухне, потенциально может оказаться кофе".

Euronews: "Покажите нам, как почувствовать эти ароматы".

Мэтт Тугуд: "Я делаю это немного беспорядочно, но и весело. Я просто набираю немного кофе, чуть хлебну и выплевываю".

Euronews: "Сделано профессионально. Могу я попробовать?"

Мэтт Тугуд: "Конечно".

Euronews: "Такие обжарочные предприятия, как Raw Coffee, также поставляют кофе в дубайские артизанальные кофейни. "Мокка 1450" - лидер движения третьей волны, продвигающего производство высококачественного кофе.

Гарфилд Керр, гендиректор Mokha 1450: "Два самых известных сорта кофе - это кофе Ямайка Блю Маунтин, его продают уже около 100 лет, и он очень известен, особенно в Японии, где 80% урожая закупают на годы вперед. А также я бы назвал Эфиопскую гейшу, материнский сорт знаменитой Панамской гейши, который обычно продается на аукционе".

Euronews: "Как лучше всего сварить этот супердорогой кофе?"

Гарфилд Керр: "Это личные предпочтения. Многие предпочитают кемекс, потому что получается чистая, действительно сбалансированная чашка, которая дает возможность оценить кофе, но для меня - это сифон, потому что он очень театрален и дает очень сбалансированную чашку. Итак, давайте попробуем кемекс с Эфиопской гейшей. Сначала вы можете оценить аромат".

Euronews: "Яркий аромат фруктов".

Гарфилд Керр: "Именно - почти как духи. И в этом разница между спешиэлти кофе и кофе класса С. Вы действительно можете ощутить вкус через аромат, и он будет пахнуть настоящими фруктами. Иногда пахнет шоколадом - все зависит от доминирующего вкусового профиля".

Euronews: "Такого кофе я раньше никогда не пробовала".

Выращивать кофе на Аравийском полуострове начали в 15 веке, и его употребление по сей день остается неотъемлемой частью культуры Эмиратов, сочетая прошлое Дубая с его многомиллиардным бизнесом будущего.