75% новостных постов в социальных сетях распространяются без прочтения, показало новое исследование

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Большинство пользователей социальных сетей делятся ссылками на новостные материалы в Интернете, даже не прочитав статью. Об этом говорится в новом исследовании.

С 2017 по 2020 год эксперты из университетов США проанализировали более 35 миллионов публичных постов в Facebook с URL-адресами сайтов в ключевые моменты американского политического цикла.

Они обнаружили, что 75% этих ссылок были опубликованы без клика. Например, пользователь может перепостить заголовок новости и ее краткое содержание, не читая содержание и не проверяя факты.

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"Результаты весьма показательны и одновременно тревожны, - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour. - Это потенциально может объяснить, почему дезинформация так быстро распространяется через социальные сети".

Почему люди делятся информацией, не читая?

Исследователи считают, что люди делятся информацией, не нажимая на кнопку, из-за "поспешного" характера онлайн-взаимодействия и стремления опередить других.

"Одной из причин этого может быть информационная перегрузка в личных и социальных сетях, оказывающая давление на онлайн-пользователей, а также заставляя их быть оперативными и полагаться на простые, часто поверхностные, сигналы", - пишут авторы исследования.

В результате пользователь соцсетей чувствует себя более осведомленным в научной информации и политике, чем он есть на самом деле, отмечается в докладе.

Выяснилось, что люди, открыто поддерживающие одну из партий, чаще делятся новостями без кликов, чем те, кто считает себя политически нейтральным.

Авторы, однако, признают, что эта тенденция может быть обусловлена небольшим количеством гиперактивных ангажированных аккаунтов и сообществ на Facebook, которые склонны репостить контент, чтобы усилить его охват.

В исследовании не учитывались пользователи, которые могли прочитать контент на другой платформе, а затем повторно опубликовать ту же ссылку без клика.

Однако авторы рекомендуют компаниям, работающим в социальных сетях, разрабатывать общие предупреждения перед публикацией, чтобы люди знали о рисках, связанных с распространением подобных материалов.