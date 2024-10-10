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Whatsapp и другие мессенджеры используются для распространения пропаганды и дезинформации

На этой фотографии, сделанной в пятницу, 10 марта 2017 года, показано приложение WhatsApp на смартфоне в Нью-Йорке.
На этой фотографии, сделанной в пятницу, 10 марта 2017 года, показано приложение WhatsApp на смартфоне в Нью-Йорке. Авторское право Patrick Sison/Patrick Sison
Авторское право Patrick Sison/Patrick Sison
By Anna Desmarais
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Эксперты выяснили, как на платформах обмена сообщениями манипулируют общественным мнением.

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Популярные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Telegram, все чаще могут использоваться в политике, в том числе для распространения политической пропаганды, говорится в новом докладе экспертов.

Исследователи из Нью-Йоркского университета (NYU) опросили 4500 пользователей приложений для обмена сообщениями в девяти странах и провели интервью с политическими стратегами в 17 странах, чтобы выяснить, как недобросовестные субъекты используют такие платформы, как WhatsApp и Telegram, для манипулирования общественным мнением.

62% опрошенных пользователей получали политический контент через эти приложения, говорится в докладе, 55% информации поступало от незнакомых людей.

Это объясняется тем, что такие платформы, как WhatsApp, Viber и Telegram, "лишены многих традиционных механизмов" модерации контента, которые есть у других социальных сетей, и монетизируют функции, которые усиливают дезинформацию, говорится в докладе.

"Представляя себя как платформы, предназначенные для безопасного и приватного общения между близкими людьми, некоторые приложения для обмена сообщениями монетизируют свои продукты за счет функций, обеспечивающих масштабный охват и "вирусность" сообщений", - говорится в докладе.

Платные функции увеличивают аудиторию для дезинформации

Политические силы используют платные функции в этих приложениях для обмена сообщениями, чтобы получить доступ к большему количеству людей, говорится в докладе.

Бизнес-платформа WhatsApp предлагает подписчикам "зеленую галочку" верификации, автоматический обмен сообщениями и неограниченный охват клиентов, что усиливает их контент, говорится в докладе.

В разделе FAQ приложения говорится, что пользователи WhatsApp могут выбирать, хотят ли они получать сообщения.

Политика WhatsApp в области обмена сообщениями гласит, что государственным органам разрешено использовать свою платформу, а политическим партиям, политикам и политическим кампаниям - нет. Исследователям также сообщили, что во время выборов они задействуют "дополнительные ресурсы", чтобы убедиться, что их политика не нарушается.

Однако в отчете отмечается, что некоторые пользователи разработали обходные пути, выдавая себя за актеров или создавая фальшивые названия компаний, получая верификацию на X и затем используя ее для бизнес-услуг WhatsApp.

Аналогичным образом работает и Viber, где пользователи могут включить настройку для прекращения получения сообщений в качестве отказа от них, как сообщается на сайте приложения.

Авторы доклада обнаружили обходной путь в Украине, где политические консультанты получали верифицированные учетные записи Viber через "партнера" по обмену сообщениями или поставщика. В социальных сетях запускались кампании, предлагающие пользователям подписаться на их списки рассылки с помощью QR-кодов, которые таким образом склоняли людей к получению сообщений от их групп, говорится в отчете.

В Telegram любой пользователь может заплатить менее 5 евро в месяц за множество дополнительных функций, таких как автоматические сообщения, быстрые ответы, значки профиля и поддержка чатботов.

Это позволяет политическим оперативникам выдавать себя за "официальные" аккаунты в Telegram без необходимости проверки, говорится в отчете Нью-Йоркского университета.

Telegram также позволяет всем желающим покупать рекламные места в своих каналах с высоким числом подписчиков, которые, по словам приложения, генерируют около 1 триллиона просмотров ежемесячно.

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Rakuten, материнская компания Viber, в своем заявлении для Euronews Next сообщила, что политика и функции компании "помогают принимать взвешенные решения о том, какому контенту доверять и с каким взаимодействовать" в их приложении.

"Мы продолжаем развивать наше приложение и обеспечивать соблюдение нашей политики с учетом интересов наших пользователей", - говорится в заявлении.

Euronews Next обратился за комментарием к Meta, компании, стоящей за WhatsApp, и Telegram, но пока не получил ответа.

Платформы также усиливают дезинформацию

Платные функции этих приложений для обмена сообщениями усиливают давно известные методы дезинформации, говорится в докладе.

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Первый шаг к распространению информации - это создание или проникновение в уже существующие группы на каналах социальных сетей, а поскольку Viber не ограничивает количество участников в сообществе или канале, что напрямую способствует их стратегии, говорится в докладе.

Даже если группы, в которые они проникают, считаются аполитичными, пропагандисты "используют заявленные членами группы интересы для создания политических сообщений, которые, скорее всего, найдут отклик", говорится в докладе.

Участники групп иногда могут быть поддельными профилями, создаваемыми злоумышленниками для представления человека или компании "с определенной точкой зрения", говорится в докладе.

Хотя это распространенная тактика дезинформации в социальных сетях, такие аккаунты "вероятно, более проблематичны" в приложениях для обмена сообщениями, поскольку они "более малоизвестны".

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Пропагандисты также могут заниматься кросспостингом, когда они размещают одно и то же сообщение сразу на нескольких каналах социальных сетей.

В Telegram, например, пользователи создают ботов, которые автоматически делятся контентом с X. Другое индийское приложение под названием ShareChat позволяет пользователям кросс-постить контент Telegram в WhatsApp и другие платформы, принадлежащие Meta, такие как Facebook и Instagram.

Сочетание всех этих тактик вместе создает то, что исследователи называют "петлями обратной связи", когда один и тот же контент продолжает "всплывать в разных частях экосистемы платформы", говорится в отчете.

Рекомендации для приложений для обмена сообщениями

По мнению исследователей, одна из проблем этих приложений заключается в том, что, хотя шифрование может использоваться для сокрытия пропагандистами, оно может быть полезным для активистов, "подвергающихся риску слежки".

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Учитывая это, авторы предлагают длинный список рекомендаций для компаний, работающих с приложениями для обмена сообщениями, например, ввести ограничения на создание аккаунтов и усилить проверку бизнес-аккаунтов.

Для политиков в докладе предлагается включить платформы для обмена зашифрованными сообщениями в существующее регулирование, но не ослаблять его.

"Ценность зашифрованных сообщений для правозащитников и общества в целом превышает угрозу дезинформации в зашифрованных чатах", - говорится в докладе.

Один из способов добиться этого - заставить компании раскрывать информацию о том, как они ведут борьбу с дезинформацией.

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