Запреты на телефоны в школах: за и против

By Euronews

В Будапеште тысячи людей встали на защиту уволенного директора - он отказался вводить запрет на телефоны в школе. Тем не менее политика "цифрового детокса" становится все популярнее в европейских школах.

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Новый учебный год начался с акции протеста в Будапеште.

Тысячи людей вышли на демонстрацию против увольнения директора одной из самых престижных средних школ в венгерской столице.

Чаба Месарош был вынужден уйти в отставку после 24 лет работы, отказавшись выполнять правительственный запрет на использование смартфонов в школах.

Раньше, например, в начале урока учитель просил нас положить телефоны на парту, либо на угол парты, либо на стол учителя, и мы это делали, и урок проходил отлично. Так что я думаю, что это было бы гораздо лучшим решением проблемы участница протеста

В Европе политика запретов на телефоны в школах набирает обороты.

В Нидерландах проносить их в на занятия не разрешено младшеклассникам, а с начала этого года эта мера касается и учеников средней школы.

Учебные заведения в других странах, таких как Франция и Дания, также экспериментируют с баном на смартфоны. Но не мало тех, кто выступает против подобных ограничений.

"Пока я могу связаться с ним, когда он в дороге, и узнать, где он находится, для меня нет проблем", — поясняет мать одного из учеников французской школы.

"Я не знаю, будет ли тише во время занятий, потому что пользоваться компьютерами по-прежнему можно. Вы можете зайти в Snapchat на своем компьютере и пообщаться с людьми там, — говорит ученик датской школы Филип.

Некоторые утверждают, что технологии могут быть полезны в классе. Тем не менее, вводя запрет, правительство и школы надеются повысить концентрацию внимания учеников и улучшить тем самым качество обучения.