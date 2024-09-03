NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Запреты на телефоны в школах: за и против

Иллюстрационное фото. Держатель для телефонов в классе средней школы Дельты, штат Юта, пятница, 23 февраля 2024 года.
Иллюстрационное фото. Держатель для телефонов в классе средней школы Дельты, штат Юта, пятница, 23 февраля 2024 года. Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Будапеште тысячи людей встали на защиту уволенного директора - он отказался вводить запрет на телефоны в школе. Тем не менее политика "цифрового детокса" становится все популярнее в европейских школах.

РЕКЛАМА

Новый учебный год начался с акции протеста в Будапеште.

Тысячи людей вышли на демонстрацию против увольнения директора одной из самых престижных средних школ в венгерской столице.

Чаба Месарош был вынужден уйти в отставку после 24 лет работы, отказавшись выполнять правительственный запрет на использование смартфонов в школах.

Раньше, например, в начале урока учитель просил нас положить телефоны на парту, либо на угол парты, либо на стол учителя, и мы это делали, и урок проходил отлично. Так что я думаю, что это было бы гораздо лучшим решением проблемы
участница протеста

В Европе политика запретов на телефоны в школах набирает обороты.

В Нидерландах проносить их в на занятия не разрешено младшеклассникам, а с начала этого года эта мера касается и учеников средней школы.

Учебные заведения в других странах, таких как Франция и Дания, также экспериментируют с баном на смартфоны. Но не мало тех, кто выступает против подобных ограничений.

"Пока я могу связаться с ним, когда он в дороге, и узнать, где он находится, для меня нет проблем", — поясняет мать одного из учеников французской школы.

"Я не знаю, будет ли тише во время занятий, потому что пользоваться компьютерами по-прежнему можно. Вы можете зайти в Snapchat на своем компьютере и пообщаться с людьми там, — говорит ученик датской школы Филип.

Некоторые утверждают, что технологии могут быть полезны в классе. Тем не менее, вводя запрет, правительство и школы надеются повысить концентрацию внимания учеников и улучшить тем самым качество обучения.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Мобильник в портфеле". Греция запретила использование мобильных телефонов в школах

В школах Нидерландов запрещают мобильные телефоны

Clearview AI оштрафована за незаконную базу данных

Образование запрет сотовый телефон Венгрия Школа Смартфон