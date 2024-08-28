Павел Дуров ждет своей участи: в ближайшие часы основателю Telegram предъявят обвинение или отпустят

By Euronews и AP

Дуров узнает о своей судьбе в среду в 20:00 по центральноевропейскому времени.

РЕКЛАМА

В среду вечером генеральному директору Telegram Павлу Дурову будет предъявлено обвинение или же он будет освобожден. По истечении срока содержания под стражей он был доставлен в парижский суд.

Дуров был задержан в субботу в аэропорту Ле-Бурже в рамках судебного расследования, касающегося 12 предполагаемых уголовных нарушений.

Среди них - обвинения в том, что его платформа используется для продажи материалов о сексуальном насилии над детьми и торговли наркотиками, мошенничество, пособничество организованным преступным группировкам и отказ Telegram делиться информацией или документами со следователями, когда это требуется по закону.

В понедельник вечером срок содержания Дурова под стражей был продлен на 48 часов.

Если ему будет предъявлено обвинение, то, согласно французскому законодательству, судьи должны будут учитывать риск его побега при оценке возможного предварительного заключения. Он может быть довольно высоким, поскольку имеет несколько гражданств.

Международное возмущение и поддержка

Арест Дурова во Франции вызвал возмущение по всему миру. в том числе в России - некоторые государственные деятели назвали его политически мотивированным, а также доказательством двойных стандартов Запада в отношении свободы слова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Дуров "имеет все необходимые возможности для своей правовой защиты", и добавил, что Москва "готова оказать всю необходимую помощь и поддержку" руководителю Telegram как российскому гражданину.

"Но ситуация осложняется тем, что он также является гражданином Франции", - сказал Песков.

В Иране, где Telegram широко используется, несмотря на то, что официально запрещен после многолетних протестов против шиитской теократии, арест Дурова прокомментировал верховный лидер Исламской Республики.

Аятолла Али Хаменеи "похвалил" Францию за то, что она "строго" относится к тем, кто "нарушает ее управление" интернетом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что арест Дурова - не политический шаг, а часть независимого расследования.

Макрон написал на сайте X, что его страна "глубоко привержена" свободе выражения мнений, но "свободы поддерживаются в рамках закона, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защитить граждан и уважать их основные права".

В заявлении, опубликованном после ареста Дурова, Telegram сообщил, что соблюдает законы ЕС, а его модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе, - говорится в заявлении Telegram. - Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник жизненно важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram со всеми вами".

Дуров также имеет гражданство ОАЭ, где базируется Telegram.

РЕКЛАМА

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило во вторник, что "внимательно следит за этим делом" и попросило Францию предоставить Дурову "все необходимые консульские услуги в срочном порядке".