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Объявлен рейтинг ведущих университетов мира в 2024 году. Какие вузы Европы стали лучшими?

Опубликован рейтинг лучших университетов мира
Опубликован рейтинг лучших университетов мира Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Imane El AtillahEuronews
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Академическом рейтинге университетов мира 2024 года (ARWU) лидируют европейские и американские вузы. Первое место вновь занял Гарвардский университет.

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В 2024 году британские, немецкие, французские и швейцарские университеты вошли в число лучших вузов согласно оценке ARWU (Академический рейтинг университетов мира).

22-й год подряд первое место в рейтинге занимает Гарвардский университет, расположенный в Кембридже (США). За ним следуют еще два американских вуза - Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт (MIT), замыкающие тройку лидеров.

Кембриджский университет, расположенный в Соединенном Королевстве, занял четвертое место. Оксфордский университет, также находящийся в Великобритании, занял шестое место. Именно эти два европейских вуза попали в первую десятку, в которой все остальные места остались за учебными заведениями США.

Как составляется рейтинг

Рейтинг ARWU еще называют Шанхайским рейтингом, поскольку он составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. При работе над списком лучших вузов оцениваются показатели академической и исследовательской деятельности.

К ним относятся такие достижения, как получение выпускниками престижных наград, таких как Нобелевские премии и Филдсовские премии и медали. Также учитываются: число часто цитируемых исследователей, статьи, опубликованные в журналах Nature Science.

Ниже список 10 лучших университетов этого года, составленный ARWU.

Лучшие университеты Европы

В топ-50 помимо Оксфордского и Кембриджского университетов, вошли и другие вузы Старого Света. В их числе французский Университет Париж-Сакле. Он занял 12-е место, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Цюрихский технологический институт (Швейцария) занял 21-е место в мире. Имперский колледж Лондона оказался на 25-м месте, Копенгагенский университет - на 32-м.

Наибольшее количество учебных заведений в топ-100 приходится на США и Китай - 38 и 14 университетов соответственно.

В Европе больше всего университетов, попавших в топ-100, находятся в Великобритании.

Впервые вошли в топ-50 три вуза Германии: Мюнхенский университет (43-е место), Мюнхенский технический университет (47-е место) и Гейдельбергский университет (50-е место).

Французские университеты также продемонстрировали конкурентоспособность: Университет Париж-Сакле (12-е место), Университет PSL (33-е место) и Университет Сорбонна (41-е место) вошли в топ-50.

Некоторые европейские страны, такие как Италия, Испания, Австрия и Португалия, не попали в топ-100, но все же были представлены в топ-500.

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