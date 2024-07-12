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Еврокомиссия: соцсеть X нарушает европейские законы

Страница Элона Маска в Twitter.
Страница Элона Маска в Twitter. Авторское право Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Компании Илона Маска может грозить крупный штраф

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«Синяя галочка» некоторых аккаунтов в соцсети Х — бывшем Твиттере — вводит пользователей в заблуждение, и политику её предоставления необходимо изменить: с таким заявлением выступила Еврокомиссия, которая имеет к компании Илона Маска целый ряд претензий.

Раньше символ верифицированного аккаунта выдавала администрация соцсети, после ручной проверки.

При Илоне Маске же «галочку» можно просто купить — чем, по данным Еврокомиссии, и пользуются многочисленные мошенники, создающие фейковые аккаунты реальных людей и организаций.

Тома Ренье, представитель Европейской комиссии:

«„Синяя галочка“ проверенных акканутов на X не должна вводить пользователей в заблуждение и манипулировать их мнением. Подлинность аккаунтов необходимо проверять в соответствии с правилам предоставления цифровых услуг».

После вступления в силу Европейского закона о цифровых услугах в августе прошлого года Еврокомиссия выдвинула целый ряд претензий к X: по мнению Брюсселя, соцсеть не прилагает достаточных усилий для борьбы с дезинформацией, работа с рекламой в сети совершенно непрозрачна, а доступ независимых исследователей к статистике компании неоправданно затруднён.

В Комиссии подчёркивают, что у X есть право на защиту и время на исправление претензий; в противном случае компании может грозить штраф до 6% годового оборота и, возможно, другие санкционные меры.

Помимо X, расследования и предварительные проверки были начаты в отношении Meta, TikTok и AliExpress.

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