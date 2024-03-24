Первый грек, который может отправиться в космос

By Euronews

Впервые представитель Греции с успехом прошёл тестирование для попадания в отряд астронавтов ЕКА.

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Адрианос Големис - первый грек, который успешно прошёл тестирование Европейского космического агентства. Заявку на попадание в отряд астронавтов ЕКА подали 22 с половиной тысячи человек. Только 25 из них, включая Адрианоса, прошли все шесть этапов непростого отбора.

С 2018 года он работает в ЕКА врачом космической медицины и не понаслышке знает обо всех проблемах и трудностях, которые испытывает человек во время полёта в космос.

Адрианос Големис, врач космической медицины ЕКА:

"Наши тела созданы и эволюционно приспособлены для жизни на Земле. Когда мы покидаем нашу планету, где есть гравитация и защита, то подвергаемся новым опасностям. Поэтому когда человек - элемент Земли - отрывается от неё, его организм подвергается испытаниям. Длится это как минимум несколько дней. У нас появляется тошнота, рвота, все те симптомы, которые мы ожидаем и знаем".

"Мы видим, что у астронавтов, которые остаются в космосе в течение 6 месяцев и более, обычно есть некоторые проблемы со зрением. Они появляются при вращении, и одни преодолевают их на Земле, у других проблемы остаются на всю жизнь. Второе - это тромбы, которые, как мы считаем, в здоровом организме не образуются. Однако мы видим, что в условиях невесомости и при всех этих сложных условиях такое может произойти".

Наш собеседник считает, что опыт пребывания человека в космосе может применяться и на Земле.

Адрианос Големис:

"Мы создаём систему жизнеобеспечения для полётов в космос, которую можно использовать для нахождения в подводной лодке. Я проводил в Антарктиде эксперимент, который также проходил в космическом пространстве, чтобы выяснить, какой материал наиболее устойчив к бактериям и вирусам, то есть на каком их не остаётся? Мы делали тесты это в космосе, потому что иммунная система ослабевает. Самый лучший в этом плане материал можно применять в больницах, так пациенты смогут избежать заражений".

Детям, мечтающим стать космонавтами, наш собеседник сказал вот что:

"Когда я был моложе, то думал, что работа, которой я занимаюсь сейчас, то есть врача космической медицины, - это нечто экзотическое, что она не для греков, не для меня, а для гениев. Это не так. Усердным трудом, упорством и, конечно, имея задатки, я думаю, можно этого добиться".