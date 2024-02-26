На международной выставке в Барселоне представлены новинки мобильной индустрии

By Euronews

MWC 2024: От смартфонов до роботов. В Барселоне проходит одна из крупнейших в мире вставок, где представлены новинки мобильной индустрии.

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Кристина Хинер, Euronews:

"На Всемирном конгрессе мобильной связи в этом году внимание приковано к искусственному интеллекту и тому, как он меняет нашу жизнь. Искусственный интеллект интегрирован не только в наши мобильные устройства, но и во многие другие объекты, такие как этот робот-собака, способный взаимодействовать с людьми, фотографировать и ураспознавать наш голос".

На этой технологической выставке, одной из крупнейших в мире, посетители отмечают значительное присутствие Китая. Компания Lenovo представила прототип ноутбука с прозрачным дисплеем. Производители считают, что такая модель могла бы заинтересовать дизайнеров и архитекторов. Однако ноутбук вряд ли появится на рынке в ближайшее время.

Продемонстрировала свои достижения в Барселоне и китайская корпорация Huawei для которой Европа является важным рынком. В планах Huawei к концу будущего года открыть свой завод во Франции.

Тони Цзинь, вице-президент Huawei в Европе:"На самом деле, строительство продолжается, и это позволит нам создать очень сильную, устойчивую цепочку поставок в Европе для наших клиентов. Европа была и всегда будет самым важным рынком для компании. Даже в условиях давления и вызовов компания продолжает увеличивать инвестиции в Европе".

В выставке принимают участие более двух тысяч компаний. Среди громких имен - Samsung, Nokia, Ericsson, Google, Apple и Microsoft. Организаторы ожидают, что салон посетят более ста тысяч человек. Выставка продлится до 29 февраля.