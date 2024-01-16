ВОЗ: Вакцины от COVID-19 спасли почти 1,5 миллиона жизней в Европе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если бы не вакцины COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в Европе составило бы около 4 миллионов человек.
По меньшей мере 1,4 миллиона жизней было спасено в Европе благодаря безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19, сообщило во вторник Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вакцины снизили смертность на 57% в период с декабря 2020 года, когда началось их распространение, по март 2023 года, говорится в докладе.
Общее число смертей в европейском регионе, которое в настоящее время оценивается в 2,5 миллиона, могло бы достичь почти 4 миллионов, если бы не вакцины, заявили в ВОЗ.
"Подумайте о том, что сегодня 1,4 миллиона человек в нашем регионе, большинство из которых пожилые люди, могут наслаждаться жизнью со своими близкими, потому что они приняли жизненно важное решение пройти вакцинацию против COVID-19", - сказал доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
"В этом и заключается сила вакцин. Доказательства неопровержимы", - добавил он.
Клюге рекомендовал людям, входящим в группу риска, в частности пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, делать ревакцинацию через шесть-двенадцать месяцев после последней дозы.
Исследование показало, что 96% людей, чьи жизни удалось спасти благодаря вакцинации, были старше 60 лет.
Оценки количества жизней, спасенных вакцинами, были сделаны путем обратного подсчета на основе количества зарегистрированных смертей, оценок эффективности вакцин и того, что произошло, если бы люди определенных возрастных групп не были привиты.
В ходе исследования выявились различия: в странах с более высоким уровнем распространения вакцин смертность снизилась на больший процент, чем в странах с более низким уровнем их распространения.
Сильнее всего смертность снизилась в Израиле, на Мальте, в Исландии, Дании, Финляндии и Великобритании, а меньше всего - в Румынии и Украине.
"В странах, где вакцинация проводилась рано и на высоком уровне, скорее всего, было предотвращено гораздо больше смертей, чем в странах, где вакцинация проводилась немного позже", - сказал доктор Марк-Ален Уиддоусон, руководитель Европейского бюро ВОЗ по управлению инфекционными опасностями.
Рост заболеваемости гриппом
В то же время ВОЗ предупреждает, что в Европе наблюдается высокий уровень заболеваемости гриппом.
По словам Клюге, за последние две недели число госпитализаций увеличилось на 58%, а число пациентов в отделениях интенсивной терапии - на 21% по сравнению с предыдущими двумя неделями, причем в период с ноября по декабрь число случаев заражения гриппом увеличилось в четыре раза.
Отвечая на вопрос Euronews Next о росте уровня заболеваемости гриппом, Уиддоусон сказал, что с любыми вирусами следует ожидать неожиданностей.
Однако он добавил, что после пандемии COVID-19 многие люди "не подвергались воздействию гриппа", что может способствовать росту числа случаев, поскольку некоторые люди могут быть восприимчивы.
Европейское отделение ВОЗ также предупредило, что ситуация с COVID-19, несмотря на то что число случаев заболевания сокращается, может измениться в регионе, поскольку среди заболевших растет распространенность нового варианта под названием JN.1.
Здоровье исчезает из политической повестки дня
Клюге выразил глубокую обеспокоенность тем, что "здравоохранение выпадает из политической повестки и что мы не в состоянии решить проблему бомбы замедленного действия, с которой сталкиваются медработники".
Около 13 стран региона, например, не представили данные по эпиднадзору за респираторными заболеваниями, несмотря на то, что это "первая линия обороны" для мониторинга патогенов.
Доктор Наташа Аззопарди-Мускат, отвечающая за политику здравоохранения в странах Европы, также предупредила, что решение проблемы нагрузки на системы здравоохранения заключается не в добавлении больничных коек, а в устранении главного "узкого места" - нехватки медицинских кадров.
"Во многих странах медперсонал стареет, нужны новые кадры. При этом, к сожалению, некоторые системы здравоохранения испытывают трудности даже с удержанием нынешних работников из-за давления, которое они испытывают", - сказала она, добавив, что на это также могут влиять оплата труда, демографические показатели и условия работы.
Во многих европейских странах, включая Германию, Францию, Португалию и Великобританию, работники здравоохранения бастовали из-за проблем с оплатой труда и нехватки персонала.
Отвечая на вопросы Euronews Next, Клюге предупредил, что здравоохранение, которое было на первом месте в политической повестке дня во время пандемии COVID-19, теперь заменили другими проблемы, такими как инфляция, энергетика и война.
"Здоровье не может быть всем, без него нет ничего", - предупредил Клюге.