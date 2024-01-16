ВОЗ: Вакцины от COVID-19 спасли почти 1,5 миллиона жизней в Европе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если бы не вакцины COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в Европе составило бы около 4 миллионов человек.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 1,4 миллиона жизней было спасено в Европе благодаря безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19, сообщило во вторник Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцины снизили смертность на 57% в период с декабря 2020 года, когда началось их распространение, по март 2023 года, говорится в докладе.

Общее число смертей в европейском регионе, которое в настоящее время оценивается в 2,5 миллиона, могло бы достичь почти 4 миллионов, если бы не вакцины, заявили в ВОЗ.

"Подумайте о том, что сегодня 1,4 миллиона человек в нашем регионе, большинство из которых пожилые люди, могут наслаждаться жизнью со своими близкими, потому что они приняли жизненно важное решение пройти вакцинацию против COVID-19", - сказал доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"В этом и заключается сила вакцин. Доказательства неопровержимы", - добавил он.

Клюге рекомендовал людям, входящим в группу риска, в частности пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, делать ревакцинацию через шесть-двенадцать месяцев после последней дозы.

Исследование показало, что 96% людей, чьи жизни удалось спасти благодаря вакцинации, были старше 60 лет.

Оценки количества жизней, спасенных вакцинами, были сделаны путем обратного подсчета на основе количества зарегистрированных смертей, оценок эффективности вакцин и того, что произошло, если бы люди определенных возрастных групп не были привиты.

Акция у главного офиса компании BioNTech в Майнце, Германия. Декабрь 2021 года. Boris Roessler/dpa via AP

В ходе исследования выявились различия: в странах с более высоким уровнем распространения вакцин смертность снизилась на больший процент, чем в странах с более низким уровнем их распространения.

Сильнее всего смертность снизилась в Израиле, на Мальте, в Исландии, Дании, Финляндии и Великобритании, а меньше всего - в Румынии и Украине.

"В странах, где вакцинация проводилась рано и на высоком уровне, скорее всего, было предотвращено гораздо больше смертей, чем в странах, где вакцинация проводилась немного позже", - сказал доктор Марк-Ален Уиддоусон, руководитель Европейского бюро ВОЗ по управлению инфекционными опасностями.

Рост заболеваемости гриппом

В то же время ВОЗ предупреждает, что в Европе наблюдается высокий уровень заболеваемости гриппом.

По словам Клюге, за последние две недели число госпитализаций увеличилось на 58%, а число пациентов в отделениях интенсивной терапии - на 21% по сравнению с предыдущими двумя неделями, причем в период с ноября по декабрь число случаев заражения гриппом увеличилось в четыре раза.

Отвечая на вопрос Euronews Next о росте уровня заболеваемости гриппом, Уиддоусон сказал, что с любыми вирусами следует ожидать неожиданностей.

Однако он добавил, что после пандемии COVID-19 многие люди "не подвергались воздействию гриппа", что может способствовать росту числа случаев, поскольку некоторые люди могут быть восприимчивы.

Европейское отделение ВОЗ также предупредило, что ситуация с COVID-19, несмотря на то что число случаев заболевания сокращается, может измениться в регионе, поскольку среди заболевших растет распространенность нового варианта под названием JN.1.

Здоровье исчезает из политической повестки дня

Клюге выразил глубокую обеспокоенность тем, что "здравоохранение выпадает из политической повестки и что мы не в состоянии решить проблему бомбы замедленного действия, с которой сталкиваются медработники".

Около 13 стран региона, например, не представили данные по эпиднадзору за респираторными заболеваниями, несмотря на то, что это "первая линия обороны" для мониторинга патогенов.

РЕКЛАМА

Доктор Наташа Аззопарди-Мускат, отвечающая за политику здравоохранения в странах Европы, также предупредила, что решение проблемы нагрузки на системы здравоохранения заключается не в добавлении больничных коек, а в устранении главного "узкого места" - нехватки медицинских кадров.

"Во многих странах медперсонал стареет, нужны новые кадры. При этом, к сожалению, некоторые системы здравоохранения испытывают трудности даже с удержанием нынешних работников из-за давления, которое они испытывают", - сказала она, добавив, что на это также могут влиять оплата труда, демографические показатели и условия работы.

Во многих европейских странах, включая Германию, Францию, Португалию и Великобританию, работники здравоохранения бастовали из-за проблем с оплатой труда и нехватки персонала.

Отвечая на вопросы Euronews Next, Клюге предупредил, что здравоохранение, которое было на первом месте в политической повестке дня во время пандемии COVID-19, теперь заменили другими проблемы, такими как инфляция, энергетика и война.

"Здоровье не может быть всем, без него нет ничего", - предупредил Клюге.