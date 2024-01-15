"Сухой январь": где в Европе стали меньше пить?

В период с 2010 по 2020 год потребление алкоголя в ЕС снизилось на 0,5 литра. Однако в ряде стран оно увеличилось.

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"Потребление алкоголя даже в малых объемах не является безопасным для нашего здоровья", - предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Однако количество все равно имеет большое значение.

При употреблении большего количества алкоголя значительно возрастает риск развития рака. Органы здравоохранения призывают отказаться от употребления алкоголя или хотя бы уменьшить его объемы.

Но учитываем ли мы эти призывы?

Некоторые люди прекращают употреблять алкоголь в январе, что называется "сухим январем". Цифры свидетельствуют о снижении потребления алкоголя в Европе, но оно замедляется с 2000-х годов.

Как изменилось потребление алкоголя в Европе за последние десятилетия? В каких странах наблюдаются самые высокие темпы снижения и роста его потребления?

Общее потребление алкоголя определяется как годовой объем продаж чистого алкоголя в литрах на человека в возрасте 15 лет и старше. Алкогольные напитки пересчитываются в чистый спирт. Данные не включают неучтенное потребление алкоголя, например, домашнее или нелегальное производство.

В ЕС и европейском регионе наблюдается постепенное снижение потребления алкоголя.

В Евросоюзе общее потребление алкоголя на человека в возрасте 15 лет и старше за последние четыре десятилетия сократилось на 2,9 литра: с 12,7 литров в 1980 году до 9,8 литров в 2020 году, что соответствует 23-процентному снижению.

Значительное снижение потребления было зафиксировано в период с 1980 года (12,7 литров) по 2000 год (10,5 литров).

В последующие два десятилетия темпы и объем снижения замедлились. В период с 2010 года по 2020 год в ЕС оно снизилось на 0,5 литра.

Потребление алкоголя в Европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны, включая Россию и близлежащие государства, снизилось с 12 литров в 2000 году до 9,5 литров в 2020 году, что соответствует снижению на 2,5 литра (21 процент).

Несмотря на это снижение, в Европейском регионе ВОЗ по-прежнему самый высокий уровень потребления алкоголя на человека в мире.

Ежегодно каждый человек в возрасте 15 лет и старше в этом регионе выпивает в среднем 9,5 литров чистого алкоголя. Это эквивалентно 190 литрам пива, 80 литрам вина или 24 литрам крепких спиртных напитков.

В 2020 году среди 36 европейских стран, включая ЕС, Великобританию, Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) и страны-кандидаты в члены ЕС, годовое потребление алкоголя варьировалось от 1,2 литра в Турции до 12,1 литров в Латвии.

В среднем граждане ЕС потребляли 9,8 литров алкоголя.

Среди стран "большой четверки" ЕС по объему экономики и численности населения наибольшее количество алкоголя потребляла Германия (10,6 литров), за ней следовали Франция (10,4 литров), Испания (7,8 литров) и Италия (7,7 литров). В Великобритании этот показатель составил 9,7 литров.

Если рассматривать изменения на уровне стран в период с 2010 по 2020 год, то в 25 странах потребление алкоголя снизилось, а в 11 - выросло.

В некоторых странах изменения были незначительными, но в большинстве из них за этот период произошли значительные изменения

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В 14 странах потребление снизилось более чем на один литр

В 14 странах потребление алкоголя снизилось более чем на один литр, а в 5 странах, наоборот, выросло.

Наибольшее снижение потребления алкоголя за этот период зафиксировано в Ирландии и Литве. В обеих странах оно снизилось на 2,1 литра, за ними следуют Испания и Греция (обе - на 2 литра).

Нидерланды, Франция, Кипр и Финляндия также зафиксировали снижение более чем на 1,5 литра. В Сербии, Бельгии, Хорватии, Дании, Швейцарии и Германии снижение составило от 1 до 1,5 литров.

В ЕС потребление алкоголя снизилось на 0,6 литра в период с 2010 по 2020 год.

Наибольший рост зафиксирован в Латвии, где потребление выросло на 2,3 литра.

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Больше пить стали также Болгария (рост составил 1,4 литра), Мальта (1,1 литра), Румыния и Польша (обе - 1 литр). В Норвегии, Италии и Исландии потребление алкоголя выросло более чем на 0,5 литра.

Наибольшее снижение продемонстрировала Греция - на 24,1 процента, за ней следуют Нидерланды (20,9 процентов), Испания (20,4 процентов) и Турция (20 процентов).

Также более чем на 15 процентов снизился показатель в Ирландии, Сербии, Литве, Финляндии, Франции и на Кипре.

Многие европейские страны вводят ряд мер по ограничению потребления алкоголя, таких как налогообложение, ограничение доступности алкоголя и запрет на рекламу.

Однако, по данным ОЭСР, их эффективность сдерживается слабой реализацией на местах и ограниченностью ресурсов.

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Роль пола и образования в глубоком пьянстве

Потребление алкоголя существенно различается в зависимости от пола и образования. В исследовании изучается не количество, а доля любителей пить "редко, но метко".

Это доля взрослых в возрасте 18 лет и старше, которые сообщили, что за последние 30 дней они выпили 60 и более граммов чистого этанола в один прием. Это эквивалентно 6 дозам и более.

В 2019 году в странах ЕС почти каждый пятый взрослый (19 процентов) сообщал о сильном эпизодическом употреблении алкоголя хотя бы раз в месяц, и эта доля остается неизменной с 2014 года.

Во всех странах мужчины чаще, чем женщины, сообщали о сильном эпизодическом пьянстве. В 2019 году в среднем по странам ЕС 26,6 процентов мужчин сообщали о сильном эпизодическом пьянстве хотя бы раз в месяц по сравнению с 11,4 процентами женщин.

Самая высокая доля тяжелых эпизодических запоев среди мужчин была отмечена в Румынии (55,2 процентов). Этот показатель превышал 35 процентов в Дании, Люксембурге, Германии и Бельгии.

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Женщины в Дании, Люксембурге, Германии и Ирландии продемонстрировали самый высокий уровень тяжелого эпизодического пьянства, превышающий 20 процентов.

Соотношение сильно пьющих мужчин и женщин демонстрирует гендерный разрыв. В 2019 году этот показатель в ЕС составлял 2,33, то есть на одну сильно пьющую женщину приходилось 2,33 мужчины. Это соотношение было самым низким в Ирландии (1,46), Исландии (1,63) и Германии (1,74).

В Турции и Кипре это соотношение превышало 8.

По данным академического исследования, гендерные различия могут быть связаны с различными культурными ожиданиями и отражать традиционные гендерные роли. Это также может быть связано с гендерным разрывом в занятости и более низким уровнем дохода.

Тяжело пьют люди с более низким уровнем образования. Почему?

Уровень образования также имеет значение для тяжелого пьянства. В странах ЕС, за исключением Латвии, у людей с более низким уровнем образования не наблюдается более высокого уровня тяжелого эпизодического пьянства.

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В среднем 12,5 процентов людей с образованием ниже среднего сообщили о сильном эпизодическом пьянстве по сравнению с 20 и более процентами людей с образованием не ниже среднего (22,3 процента) или высшего (20,2 процента).

Эти различия в значительной степени отражают более высокую покупательную способность.

"Алкоголь более доступен для людей с более высоким уровнем образования и доходов. Однако, если рассматривать вред, связанный с употреблением алкоголя, то он в большей степени ложится на людей с более низким социально-экономическим статусом", - говорится в докладе ОЭСР "Состояние здоровья в ЕС-2022".

Самый высокий уровень разрыва в образовании сильно пьющих людей наблюдался в Латвии, Греции, Эстонии, Болгарии и Литве.

В этих странах уровень тяжелого эпизодического пьянства среди людей с низким уровнем образования был несколько выше, чем среди людей с высшим образованием.

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Существует ли безопасный уровень употребления алкоголя?

Это простой вопрос с простым ответом: нет, не существует.

"Мы не можем говорить о так называемом безопасном уровне употребления алкоголя. Не имеет значения, сколько вы пьете - риск для здоровья пьющего начинается с первой капли любого алкогольного напитка", - объясняет профессор Карина Феррейра-Боржес, руководитель группы по борьбе с неинфекционными заболеваниями и региональный советник по алкоголю и нелегальным наркотикам Европейского регионального бюро ВОЗ.

Однако количество алкоголя все же имеет значение.

"Единственное, что мы можем сказать наверняка: чем больше вы пьете, тем это вреднее - или, другими словами, чем меньше вы пьете, тем это безопаснее", - сказала Феррейра-Боржес.