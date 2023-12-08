В каких странах Евросоюза живут самые счастливые и несчастные люди?

Австрия, Польша и Румыния - тройка лидеров в рейтинге самых "счастливых стран" Европейского союза. Такой вывод сделали авторы исследования EU happiness index, которое ежегодно проводит "Евростат".

РЕКЛАМА

Результаты опроса главной статистической службы ЕС удивили многих. Из них следует, например, что жители Германии чувствуют себя скорее несчастными (страна заняла второе место с конца). А на первой строчке антирейтинга расположилась Болгария. Это единственная страна из всех 27 членов ЕС, получившая меньше шести баллов по десятибалльной шкале.

В ходе анкетирования респондентам предлагалось оценить, насколько они довольны или нет своей жизнью (0 - абсолютно неудовлетворены, 10 - лучше и быть не может). Так же они должны были ответить на вопрос, с оптимизмом они смотрят в будущее или с пессимизмом.

Гипотеза "чем богаче страна, тем счастливее её граждане", не подтвердилась. Пример: вышеупомянутая Германия. Одна из самых сильных экономик блока в 2021 году имела 7,1 балла. Год спустя - уже 6,5.

Кёльнский Институт Рейнгольда провёл опрос в сочетании с глубинными интервью, чтобы определить причины роста неудовлетворённости немцев.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что 20% опрошенных "одолевает тревога", а 9 % назвали себя как "незаинтересованными и замкнутыми".

Германия переживает стагнацию экономики, людей беспокоит война в Украине, рост числа мигрантов и политика, проводимая относительно непопулярным правительством.

Берлинская телевизионная башня Sean Gallup/Getty Images

Что делает страны счастливыми?

Австрия уже не первый год возглавляет рейтинг. Она набрала ровно 8 баллов. Что социологи находят вполне логичным: эта страна с довольно высоким уровнем благополучия населения.

Чего не скажешь по поводу Румынии и Польши, двух экономически менее развитых государствах. Но там удовлетворённость жизнью тоже весьма высока. Это означает, что финансовое благосостояние не обязательно порождает ощущение счастья. Не зря говорят: счастье за деньги не купишь.

Авторы исследования выявили, что такие факторы, как возраст, уровень образования, семейное и материальное положение, больше влияют на удовлетворённость, чем богатство.

Так, например, гораздо больше респондентов в возрасте от 16 до 29 лет отвечали, что довольны своей жизнью, чем опрошенные старше 65 лет.

Иная картина наблюдалась только в Дании, Швеции, Ирландии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии.

Финансовая обеспеченность там всё же в некоторой степени проявляется как фактор, но не напрямую. Как выяснилось, удовлетворённость жизнью в значительной степени зависит от уровня образования, который, в свою очередь, коррелирует с уровнем дохода.

Причём, во всех странах-членах ЕС удовлетворённость жизнью росла параллельно с уровнем образования.

Особенно показателен пример Словакии: разница между людьми с высшим и начальным образованием составила около 1,6 балла.

Место жительства тоже имеет немалое значение.

На Мальте, в Австрии, Финляндии, Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Швеции, Дании и Люксембурге жители сельской местности чувствуют себя немного счастливее, чем горожане (0,2 балла и выше)

Вид на австрийский Зальцбург. Австрия - самая счастливая страна, по данным "Евростата" Andreas Rentz/Getty Images

Впрочем, в Болгарии, Румынии, Литве, Словакии, Португалии, Венгрии, Хорватии, на Кипре, в Германии и Словении счастливыми себя ощущают скорее жители городов.

Семейные люди с детьми тоже чаще относят себя к категории счастливых, а - одинокие - реже. Социологи подчёркивают, что это характерно для Европы, поскольку исследования, проведённые на других континентах, показали обратное.

РЕКЛАМА

Справедливости ради, отметим, что в период с 2018 по 2022 год удовлетворённость жизнью больше всего снизилась - на -0,3 пункта - именно у людей, имеющих семьи с детьми на иждивении.

Что касается пола, то здесь различий практически нет. Мужчины в период с 2018 по 2022 год стали чуть менее довольны жизнью, чем женщины, но средний показатель по ЕС и у тех, и у других одинаков - 7,1 балла.

Географические различия

Исследования показывают, что между различными частями ЕС существует довольно заметный разрыв.

В целом жители северных и многих западных стран блока, как правило, более удовлетворены своей жизнью, чем жители стран Прибалтики.

Больше несчастливых людей в средиземноморском регионе и в Восточной Европе.

РЕКЛАМА

В странах с более низким уровнем удовлетворённости жизнью в период с 2018 по 2022 год произошёл небольшой рост, а в некогда "более счастливых странах" - наоборот.

Так что не исключено, что Болгария и Германия тоже последуют этой тенденции.