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Доклад: миллионы людей смогут перейти на 4-дневную рабочую неделю благодаря ИИ

ИИ не обязательно лишит нас работы, но поможет сократить рабочее время.
ИИ не обязательно лишит нас работы, но поможет сократить рабочее время. Авторское право Canva
By Luke Hurst
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Внедрение искусственного интеллекта – повод не только для беспокойства, но и для радости. Эксперты центра Autonomy утверждают, что благодаря ИИ мы будем работать меньше за те же деньги.

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К 2033 году почти треть британских работников может перейти на четырёхдневную рабочую неделю благодаря внедрению передовых технологий искусственного интеллекта, об этом говорится в недавнем исследовании.

В связи с ростом мощности и популярности ИИ за последние несколько лет возникает вопрос: не отнимет ли искусственный интеллект рабочие места у людей, поскольку доказано, что компьютерные программы и чат-боты способны выполнять всё больше задач, которые в настоящее время выполняет рядовой "белый воротничок"?

Недавний опрос, проведённый компанией LinkedIn, показал, что почти половина работающих европейцев ожидают, что ИИ окажет существенное влияние на их трудовую деятельность в течение ближайшего года.

Инструменты генеративного текстового ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, могут за считанные секунды написать целую статью или бизнес-план, приближаясь к тому, что может сделать человек, если ему дать роботу правильные подсказки и вводную информацию.

Графические инструменты могут практически мгновенно создавать фотореалистичные картины, что ставит под вопрос перспективы заработка художников и иллюстраторов.

Однако в новом докладе независимого аналитического центра Autonomy, занимающегося вопросами будущего труда и экономического планирования,  влияние ИИ на наши трудовые будни рассматривается под другим углом – с точки зрения сокращения рабочей недели.

Авторы доклада GPT-4 (Day Week) предполагают, что благодаря ИИ 8,8 млн работников в Великобритании – 28% экономически активного населения – смогут перейти на 4-дневную неделю (32 часа). 

А 27,9 млн человек (88% всех британских работников) могут сократить рабочее время как минимум на 10%.

Новые преимущества

В своих расчётах аналитики Autonomy опирались на 1,5-процентный годовой прирост производительности труда благодаря ИИ, о котором говорится в недавнем исследовании Goldman Sachs на тему ИИ и ВВП, а также на базу данных Министерства труда США (O*NET).

Autonomy описывает два прогноза использования ИИ для повышения производительности труда и улучшения условий для работников, в частности, рассматривается возможность внедрения этих технологий в местных органах власти Великобритании.

Первый сценарий предусматривает сокращение рабочего времени на 20% при сохранении прежней оплаты труда работников. При втором сценарии  производительность труда работников повышается на 10%, что позволяет сократить рабочее время на 10% при сохранении прежней оплаты труда.

"Наше исследование предлагает новый взгляд на дискуссии о том, как можно использовать искусственный интеллект в благих целях", – отмечает Уилл Стронж, директор по исследованиям компании Autonomy.

"Сокращение рабочей недели –  это наиболее очевидный способ сделать так, чтобы искусственный интеллект приносил пользу как работникам, так и компаниям. Если мы хотим, чтобы ИИ внедрялся во всей экономике, он должен открыть эру четырёхдневной рабочей недели для всех", – подытожил он.

В настоящее время проводятся или недавно завершились различные эксперименты по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, и большинство результатов свидетельствуют о сохранении или повышении уровня производительности труда, а также о значительном улучшении благосостояния сотрудников.

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