Доклад: миллионы людей смогут перейти на 4-дневную рабочую неделю благодаря ИИ

Внедрение искусственного интеллекта – повод не только для беспокойства, но и для радости. Эксперты центра Autonomy утверждают, что благодаря ИИ мы будем работать меньше за те же деньги.

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К 2033 году почти треть британских работников может перейти на четырёхдневную рабочую неделю благодаря внедрению передовых технологий искусственного интеллекта, об этом говорится в недавнем исследовании.

В связи с ростом мощности и популярности ИИ за последние несколько лет возникает вопрос: не отнимет ли искусственный интеллект рабочие места у людей, поскольку доказано, что компьютерные программы и чат-боты способны выполнять всё больше задач, которые в настоящее время выполняет рядовой "белый воротничок"?

Недавний опрос, проведённый компанией LinkedIn, показал, что почти половина работающих европейцев ожидают, что ИИ окажет существенное влияние на их трудовую деятельность в течение ближайшего года.

Инструменты генеративного текстового ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, могут за считанные секунды написать целую статью или бизнес-план, приближаясь к тому, что может сделать человек, если ему дать роботу правильные подсказки и вводную информацию.

Графические инструменты могут практически мгновенно создавать фотореалистичные картины, что ставит под вопрос перспективы заработка художников и иллюстраторов.

Однако в новом докладе независимого аналитического центра Autonomy, занимающегося вопросами будущего труда и экономического планирования, влияние ИИ на наши трудовые будни рассматривается под другим углом – с точки зрения сокращения рабочей недели.

Авторы доклада GPT-4 (Day Week) предполагают, что благодаря ИИ 8,8 млн работников в Великобритании – 28% экономически активного населения – смогут перейти на 4-дневную неделю (32 часа).

А 27,9 млн человек (88% всех британских работников) могут сократить рабочее время как минимум на 10%.

Новые преимущества

В своих расчётах аналитики Autonomy опирались на 1,5-процентный годовой прирост производительности труда благодаря ИИ, о котором говорится в недавнем исследовании Goldman Sachs на тему ИИ и ВВП, а также на базу данных Министерства труда США (O*NET).

Autonomy описывает два прогноза использования ИИ для повышения производительности труда и улучшения условий для работников, в частности, рассматривается возможность внедрения этих технологий в местных органах власти Великобритании.

Первый сценарий предусматривает сокращение рабочего времени на 20% при сохранении прежней оплаты труда работников. При втором сценарии производительность труда работников повышается на 10%, что позволяет сократить рабочее время на 10% при сохранении прежней оплаты труда.

"Наше исследование предлагает новый взгляд на дискуссии о том, как можно использовать искусственный интеллект в благих целях", – отмечает Уилл Стронж, директор по исследованиям компании Autonomy.

"Сокращение рабочей недели – это наиболее очевидный способ сделать так, чтобы искусственный интеллект приносил пользу как работникам, так и компаниям. Если мы хотим, чтобы ИИ внедрялся во всей экономике, он должен открыть эру четырёхдневной рабочей недели для всех", – подытожил он.

В настоящее время проводятся или недавно завершились различные эксперименты по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, и большинство результатов свидетельствуют о сохранении или повышении уровня производительности труда, а также о значительном улучшении благосостояния сотрудников.