Великобритания готовится принять законы о беспилотных автомобилях

By Euronews and AP

На дорогах Великобритании в скором времени могут появиться беспилотные автомобили. На открытии парламента король Карл III объявил, что будет принято законодательство, регулирующее и развивающее этот сектор.

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Во вторник в Великобритании был дан толчок развитию сектора беспилотных автомобилей: король Карл III на торжественном открытии парламента сообщил, что для поддержки развивающейся отрасли будут введены "новые правовые рамки".

Хотя подробности остались скудными, наблюдатели приветствовали этот шаг, направленный на поддержку коммерческого развития сектора.

"Я думаю, что дьявол будет в деталях, потому что об этом говорят уже давно, — сказала директор по связям с общественностью компании Starship Technologies Лиза Джонсон. — В настоящее время мы слышим, что действительно будет принято законодательство о беспилотных автомобилях, но мы не знаем, будет ли оно распространяться только на большие дорожные машины или на то, что делает Starship, то есть на роботов с низкой скоростью и малым весом, которые передвигаются по дорожному покрытию".

Согласно международной шкале Общества автомобильных инженеров (SAE), существует шесть уровней автоматизации вождения — от полностью ручного (0) до полностью автоматического (6).

Предполагается, что новая законодательная база проложит путь к "четвертому уровню" автономного вождения, который позволит использовать полностью автономные автомобили в определенных условиях.

Британский премьер-министр Риши Сунак стремится принять участие в конкуренции в области быстро развивающихся технологий искусственного интеллекта и автоматизации.

"Если другие страны в ЕС или за его пределами принимают законы, способствующие инвестициям в эти технологии и их внедрению, то Великобритании придется принимать непростые решения, если она не будет идти в ногу с ними", — сказала Джонсон.

Однако она признает, что доверие общества к этому сектору является ключевым фактором.

"Устанавливать доверие очень сложно. Это одна из тех вещей, на которых мы должны сосредоточиться в процессе внедрения автономных устройств и транспортных средств в общественную жизнь", — добавила Джонсон.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что новое законодательство обеспечит четкую юридическую ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных автомобилей.