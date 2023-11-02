Как живут люди с устойчивостью к противомикробным препаратам

Человек, который преодолел четыре периода антимикробной резистентности, рассказал о том, как она влияет на повседневную жизнь

Иньяки Моран, менеджер компании по доставке товаров, вышедший на пенсию, преодолел четыре периода антимикробной резистентности. Будучи также пациентом с хронической обструктивной болезнью легких и раком толстой кишки и легких, он ежедневно боролся с бактериями, обладающими множественной лекарственной устойчивостью, и это было далеко не просто.

Иньяки Моран, пациент с устойчивостью к противомикробным препаратам:"Приходится проводить лечение, как правило, внутривенно. Вы находитесь в больнице в течение нескольких дней для проведения первичных анализов и т.д. Затем вас отправляют с маленьким аппаратом, прикрепленным к руке. И каждые восемь часов в вену вводят лекарство. А на следующий день врач из основной больницы приходит к вам домой и ухаживает за вами.

Как пациент, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, каждый раз, когда меня госпитализировали по поводу антимикробной резистентности, я не мог восстановиться на 100% от того, каким я был до кризиса.

В конце концов, вы принимаете лекарства, вы принимаете всё, вы изолированы, потому что не выходите из дома. Или вы изолированы в больничной палате. И ты чувствуешь себя беспомощным, и, прежде всего, морально это влияет на тебя. И эта беспомощность возрастает. И далеко не всегда, когда ты говоришь - ну, с этим я покончил, всё, ты не задаешься новым вопросом - а когда будет следующий кризис?

То есть это изматывает вас, делает бессильным перед этими обстоятельствами, и вы абсолютно ничего не можете с этим поделать. Даже если предпринять профилактические меры, о которых постоянно говорят врачи - мытье рук, чистота и т.д. и т.п. Несмотря ни на что, реальность существует. Это печально, но так оно и есть".