Опубликован рейтинг университетов мира Times Higher Education (THE) за 2024 год. Эксперты отмечают стремительный прогресс вузов Китая

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Оксфордский университет уже восьмой год сохраняет лидерство среди лучших университетов мира, согласно недавно опубликованному рейтингу Times Higher Education (THE) World University Rankings за 2024 год.

В первой десятке доминируют другие англоязычные вузы: привычные Гарвард (4 место) и Кембридж (5) по-прежнему представлены в верхней части таблицы.

Однако пятерка лидеров несколько изменилась: Стэнфорд поднялся с третьего места в 2023 году на второе в рейтинге этого года, а Массачусетский технологический институт (MIT) - с пятого места в 2023 году - на третье.

Это произошло в основном за счет того, что Гарвард опустился на две позиции со второго места в 2023 году, а Кембридж - с третьего места на пятое.

В этом году заметно снижение позиций университетов США и Великобритании, а также дальнейшее падение позиций европейских университетов, в то время как вузы Азии продолжают расти, особенно это касается учебных заведений в Китае.

Университеты Цинхуа (12) и Пекина (14) поднялись в рейтинге, обогнав Пенсильванский университет, Университет Джонса Хопкинса и Колумбийский университет.

Поддерживая тенденцию роста академического влияния Азии, японский Токийский университет опередил Эдинбургский университет, Королевский колледж Лондона и Лондонскую школу экономики и политических наук, поднявшись на 10 мест и заняв 29-ю позицию.

Анализ данных за шесть лет, проведенный THE, показал, что средний рейтинг университетов США снизился с 296 в рейтинге 2019 года до 348 в последней классификации. Средний рейтинг Великобритании также снизился, но в меньшей степени - с 451 до 477.

Какие европейские университеты среди лучших в мире?

Согласно общим показателям рейтинга THE на 2024 год, европейские вузы по-прежнему широко представлены в топ-50.

Наиболее значительные изменения произошли в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), которая за год поднялась с 41-го на 33-е место. Наибольшее снижение коснулось Лондонской школы экономики (LSE) - с 37-го на 46-е место (в 2022 году она занимала 27-е место в списке).

В целом большинство европейских учебных заведений, входящих в топ-50, сохранили прежние позиции или испытали незначительное падение.

Высшая техническая школа Цюриха осталась на 11-м месте, Технический университет Мюнхена занял 30-е место, что является лучшей позицией в рейтинге с 2011 года, а Университетский колледж Лондона - 22-е.

С точки зрения качества исследований, определяемого THE как "влияние цитирования, сила исследований, превосходство исследований и влияние исследований", проводимых в каждом учебном заведении, европейские университеты показали гораздо лучшие результаты: четыре из них вошли в первую десятку.

Другие основные выводы

Несмотря на то, что в рейтинге по-прежнему доминируют университеты США и Великобритании, Китай постепенно поднимается вверх по рейтингу THE, причем китайские вузы как никогда близки к тому, чтобы войти в первую десятку.

В настоящее время в топ-200 входят 13 китайских университетов, что на семь больше, чем в 2020 году. Самые высокие позиции в этом году занимают Университет Цинхуа и Пекинский университет - 12-е и 14-е места соответственно.

Рост в рейтинге числа китайских учебных заведений отражается на снижении позиций университетов США и Великобритании, количество которых в топ-200 сократилось на 3 и 4 соответственно.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на сохранение превосходства над китайскими конкурентами, "относительная мощь Великобритании и США ослабевает", - сказала THE Минг Ченг, профессор кафедры высшего образования Шеффилдского института образования при Шеффилдском университете Холлэм.

"Возможно, университетам этих двух стран следовало бы изучить передовой опыт Китая и больше ценить различные культуры и идеологии, - добавила она. - Эта тенденция также свидетельствует о переходе власти в экономике знаний с Запада на Восток. В перспективе это будет способствовать привлечению большего числа иностранных студентов для обучения в Китае".