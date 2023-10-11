By Euronews

Врачи не обнаружили у 42-летней женщины признаков онкологии после приёма препарата достарлимаб, который пока находится на ранних стадиях испытаний.

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Год назад у Кэрри Дауни, матери-одиночки 17-летнего сына, диагностировали рак кишечника. Через шесть месяцев после того, как она начала принимать новый препарат, врачи обрадовали её хорошей новостью.

Препарат достарлимаб ещё только проходит испытания и предназначен для лечения одного из видов колоректального рака, при котором в клетках есть генетические аномалии. Все пациенты имеют специфическую мутацию гена репарации (MMR).

По данным Университета Суонси-Бэй, этот дефект гена встречается в 3,5-5% случаев рака прямой кишки.

42-летней женщине изначально говорили, что после операции она рискует на всю жизнь остаться со стомой, через которую пищевые отходы собираются в специальном мешке, носимом на животе.

Онкологический центр Юго-Западного Уэльса направил Кэрри к доктору Крейгу Баррингтону. Тот заявил пациентке: от рака избавиться можно, не прибегая ни к какой серьёзной операции.

"Он проверил результаты биопсии и был в курсе того, что у меня есть эта редкая мутация. Доктор сказал, что уже проводились испытания, и он уверен, что сможет получить финансирование, поскольку я отвечаю всем критериям. Он спросил, хочу ли я продолжить".

В течение шести месяцев Кэрри три раза в неделю вводили внутривенно препарат. Процедура занимала около 30 минут.

"Я уставала, у меня то тут, то там появлялась сыпь, но это не сравнить с химиотерапией, радиотерапией или операцией", - говорит она.

В процессе лечения опухоль уменьшалась, и к концу срока от неё не осталось и следа.

"Мы первыми в Великобритании и одними из первых в мире (наряду с Италией) стали применять этот метод лечения в качестве обычной практики", - говорится в заявлении Баррингтон.

"Это не означает, что пациент обязательно должен получать препарат. Это, так сказать, дополнительный инструмент в нашем арсенале. Но когда есть исследование, показавшее 100-процентный результат, возражать трудно".

"Необходимо длительное наблюдение"

Десяти пациентам в Уэльсе был назначен достарлимаб, но его применение для лечения редких форм рака прямой кишки ещё анализируется.

Препарат, также известный как Jemperli, выпускаемый компанией GlaxoSmithKline (GSK), был одобрен в Европейском союзе в 2021 г. для лечения рака эндометрия на поздних стадиях и с той же генной аномалией.

Небольшое клиническое исследование 12 пациентов, больных раком прямой кишки в США, результаты которого были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine в 2022 году, показало, что у каждого наблюдался полный клинический ответ.

Авторы исследования пришли к выводу, что данный тип рака прямой кишки (известный как рак с дефектом репарации несоответствия/микросателлитной нестабильностью высокой степени (dMMR/MSI-H)) "высокочувствителен" к препарату, однако отметили, что "для оценки продолжительности эффекта необходимо более длительное наблюдение".

В США проводятся дополнительные исследования, но они не рандомизированные и относятся к несравнительным (работа проводится с одной группой испытуемых, а выводы делаются без сравнения с результатами в других группах). Отсюда - некоторые сомнения со стороны властей.

И тем не менее комиссия Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) решила, что данные двух таких исследований "достаточны для описания преимуществ и рисков" применения препарата для лечения рака прямой кишки с генными аномалиями.