"Розовый октябрь" для борьбы с раком груди

Вот уже 25 лет во Франции октябрь объявляется месяцом борьбы с раком груди. Специалисты-медики и различные ассоциации объединяются для обмена новейшей информацией и проведения разъяснительных мероприятий по раннему выявлению и профилактике заболевания.

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Розовое море на Елисейских полях: в столице Франции дан старт кампании по повышению осведомлённости о раке молочной железы. Различные мероприятия в рамках этой кампании будут длиться месяц.

Розовый свет излучает Триумфальная арка, участники шествия прошли маршем мимо этого культового памятника Парижа.

Таня де Оливейра, пережившая рак молочной железы:

"Это действительно момент общения между всеми этими женщинами, перенесшими рак груди, потерявшими волосы и искалеченными, потому что, в конце концов, удаление груди — это увечье. Не всегда легко вернуть свое тело. Я думаю, сегодня важно, чтобы мы все могли быть вместе и отпраздновать этот момент радости, несмотря ни на что. Даже если мы пережили некоторые трудные времена, это, конечно же, момент радости и много эмоций".

Кристель Бейне, пережившая рак молочной железы

"Основная идея состоит в том, чтобы сказать, что вам нужно пройти тестирование раньше, потому что это ограничит ущерб. Так было и со мной. У меня было это, когда мне было 37, а сейчас мне 41. Но люди должны быть осведомлены , молодые люди, потому что рак молочной железы сейчас поражает молодых людей, и очень важно говорить об этом и проходить тестирование как можно раньше. Это то, что спасет вашу жизнь".

Во Франции женщинам в возрасте от 50 до 74 лет предлагается бесплатное маммографическое обследование каждые два года. Но уровень заболеваемости раком груди по-прежнему растет, и организаторы надеются, что "Розовый октябрь" повысит осведомленность о профилактических мерах.