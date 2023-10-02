Таблетка вместо гантели: новый препарат имитирует положительный эффект от занятий спортом

By Oceane Duboust

Американские учёные приблизились к созданию препарата для снижения веса и ускорения жирового обмена. В его основе – молекула, которая заставляет мышцы думать, что вы только что из тренажёрного зала.

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Учёные успешно испытали новый препарат, способный имитировать пользу от интенсивных тренировок.

Группа специалистов из Университета Флориды (США) испытала препарат на мышах, страдающих ожирением, и добилась ускорения метаболизма, увеличения мышечной массы и снижения веса.

Доказано, что регулярные занятия спортом могут оказать положительное влияние на здоровье, физическая нагрузка также приносит пользу людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и некоторыми видами рака.

Помимо этого, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), физическая активность также связана с улучшением состояния головного мозга и снижением риска стресса, депрессии или деменции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует от 2,5 до 5 часов умеренной активности в неделю. При этом 25% взрослых и 80% подростков ведут малоподвижный образ жизни.

Можно ли воспользоваться преимуществами физической активности и снизить риск развития заболеваний без занятий спортом? Нейробиологи уже много лет над этим работают, и, похоже, учёным это удалось.

Больше мышц, меньше жира

Команда под руководством Томаса Бурриса из Университета Флориды в течение 28 дней тестировала новый препарат – молекулу под названием SLU-PP-332. Результаты были опубликованы в издании Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Препарат относится к классу "миметиков упражнений", в его основе – вещество, имитирующее физиологические адаптации, связанные с нагрузками. Оно запускает в организме механизм, который ускоряет жировой обмен и способствует увеличению мышечной массы.

"Это соединение, по сути, заставляет скелетную мускулатуру претерпевать те же изменения, которые наблюдаются при тренировках на выносливость", – отмечает профессор фармакологии Буррис.

Учёные заметили, что мыши, на которых тестировали "фитнес-таблетку", сжигают больше калорий без каких-либо изменений в диете и без физических упражнений.

Как действует препарат?

При физических нагрузках организму требуется больше кислорода и энергии. Эти метаболические изменения можно наблюдать на клеточном уровне.

В ходе исследования учёные сосредоточили внимание на эстроген-связанном рецепторе (ERR), который усиливает окисление жира, тем самым увеличивая расход энергии при физической активности. Молекула SLU-PP-332 как раз воспроизводит этот эффект.

"Во время эксперимента с мышами выяснилось, что после приёма препарата метаболизм использует жирные кислоты в качестве источника энергии, что очень похоже на то, что происходит с людьми во время голодания или физических нагрузок", – пояснил Буррис.

Подопытные мыши набрали в 10 раз меньше жира, потеряв 12% массы тела по сравнению с контрольной группой.

"Они тратят больше энергии, просто наслаждаясь жизнью", – добавил профессор.

В случае успешной разработки этот препарат может стать революционным средством, которое поможет пациентам, страдающим ожирением, диабетом или просто пожилым людям, у которых со временем наблюдается снижение мышечной массы.

"Возможно, это позволит дольше сохранить здоровье ", – подытожил Буррис.

Несмотря на многообещающие результаты, необходимо провести дополнительные исследования, в том числе по изучению побочных эффектов, прежде чем можно будет приступить к испытаниям на людях.