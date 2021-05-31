Разработчицу технологии мРНК-вакцин обвинили в работе на спецслужбы Венгерской народной республики

Известный венгерский биохимик, вице-президент компании BioNTech Каталин Карико оказалась в центре скандала из-за публикации данных о её сотрудничестве с секретной полицией Венгерской народной республики. Исследовательница, которой прочат Нобелевскую премию по химии за ключевую роль в разработке мРНК-вакцины против коронавируса, и сама подтвердила, что в 1978 подписывала согласие стать информатором спецслужб.

«Агент Лендель»

На документы, свидетельствующие о связях Каталин Карико со спецслужбами, обратил внимание портал Kuruc.info. Его называют одним из информационных ресурсов, имеющих особое значение для движений правого толка. Публикация появилась на фоне подготовки к вручению Карико звания почётной жительницы её родного города Сегеда.

Как пишет Kuruc.info, имя биохимика можно обнаружить в реестрах участников сети государственной безопасности. В личной карточке сказано, что она должна была заниматься контрразведывательной деятельностью. Данных о прекращении сотрудничества в документах нет, — говорится в публикации. Сказано лишь, что в 1985 агент Лендель «убыл».

Редакция Kuruc.info подчеркивает, что относится с почтением в Каталин Карико, а само присутствие в реестре осведомителей ещё не означает, что человек реально работал на спецслужбы. Авторы публикации подчеркнули, что изучать эти вопросы в деталях — удел историков и архивистов. При этом они призвали исследовательницу помочь раскрыть «неизвестную главу её биографии».

Информатор без доносов

Каталин Карико не стала отрицать, что действительно была завербована в годы правления Яноша Кадара. Она рассказывает, что это стало результатом шантажа. Биохимик, по её же словам, боялась за себя и свою семью, прежде всего за отца, которого подозревали в активном участии в антикоммунистическом Венгерском восстании 1956: «Я знала, как работает система, я боялась, поэтому я подписала документ о вербовке».

В ответ на запрос Euronews Карико написала, что никогда ни на кого не доносила и не могла бы этого сделать даже если бы хотела, потому что «не на кого было доносить». При этом за время работы в Венгрии биохимик так и не сменила работу, никогда не получила повышения, не могла ездить на научные конференции за рубежом. «У меня не было перспектив», — рассказывает Каталин Карико. Поэтому при первой же возможности в 1985 она уехала в США, стала профессором биохимии в Университете Пенсильвании, где преподаёт до сих пор.

Карико изучает мРНК и ищет возможности применения связанных с этим технологий для борьбы с эпидемиями, восстановления после серьёзных травм и даже лечения рака. Эта работа принесла ей мировую славу.

Нашумевшую публикацию Kuruc.info Карико восприняла как попытку навредить ей, «возможно, по политическим причинам, или скорее в рамках движения антипрививочников»: «Есть люди, которые не сделали ничего значимого в жизни, но с радостью уничтожают тех, кто чего-то добился».