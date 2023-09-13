Путин назвал Маска "выдающимся человеком" и "талантливым бизнесменом"

By Reuters

Выступая на ВЭФ, Владимир Путин хвалебно отозвался о миллиардере Илоне Маске. Недавно американский бизнесмен рассказал, что отказал украинским военным в просьбе активировать сеть спутников Starlink для атаки на аннексированный Крым.

Президент России Владимир Путин назвал основателя Илона Маска "выдающимся человеком" и бизнесменом. Маск основал компании Tesla и SpaceX, а а конце прошлого года купил Twitter.

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Путин публично похвалил Маска через несколько дней после того, как родившийся в ЮАР американский предприниматель заявил, что в прошлом году отказал Украине в просьбе активировать его спутниковую сеть Starlink в портовом городе Севастополь в аннексированном Крыму для атаки на российский флот, опасаясь соучастия в "крупном" военном акте.

Бывший президент России Дмитрий Медведев похвалил Маска за это решение, подвергшееся резкой критике со стороны украинских политиков и назвал его "последним адекватным разумом в Северной Америке".

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, не стал упоминать инцидент со Starlink.

Но, отвечая на вопрос об успехах компании Маска SpaceX в запуске ракет в космос, он сказал:

"Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Но, я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства".

Российский лидер заявил, что Москва планирует продолжать реализацию своей космической программы, несмотря на неудачу с полетом на Луну в прошлом месяце.