В Австралии в мозгу женщины нашли живого 8-сантиметрового червя

Пациентка долгое время жаловалась на боли в животе, диарею и сухой кашель, затем она начала терять память и впала в депрессию. Во время операции нейрохирург не поверил своим глазам...
В Австралии из мозга 64-летней женщины был извлечен червь-паразит, характерный для питонов. По словам врачей, это первый подобный случай заражения человека.
Женщина проживает вблизи озера, где обитают ковровые питоны.
Несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы и использовала их для приготовления пищи.
Пациентка из Нового Южного Уэльса долгое время жаловалась на боли в животе и диарею, затем начала терять память и впала в депрессию.
После этого она была переведена в больницу Канберры для полного обследования.
МРТ головного мозга выявила патологии, требующие хирургического вмешательства. Это и был червь. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, так как червь мог оставить яйца, заражающие ее органы.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, три четверти новых или возникающих инфекционных заболеваний у людей происходят от животных.