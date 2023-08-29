В Австралии в мозгу женщины нашли живого 8-сантиметрового червя

By Euronews

Пациентка долгое время жаловалась на боли в животе, диарею и сухой кашель, затем она начала терять память и впала в депрессию. Во время операции нейрохирург не поверил своим глазам...

В Австралии из мозга 64-летней женщины был извлечен червь-паразит, характерный для питонов. По словам врачей, это первый подобный случай заражения человека.

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Женщина проживает вблизи озера, где обитают ковровые питоны.

Круглый червь-паразит стал причиной недомоганий у 64-летней пациентки в Австралии AP/Canberra Health Services

Несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы и использовала их для приготовления пищи.

Если представить человеческий мозг, то он, конечно, довольно большой, но не огромный. Этот червь был 8 см в длину и был живым и извивался, когда наш бедный, но очень опытный нейрохирург вытащил его с помощью пинцета Санджая Сенанаяке врач

Пациентка из Нового Южного Уэльса долгое время жаловалась на боли в животе и диарею, затем начала терять память и впала в депрессию.

После этого она была переведена в больницу Канберры для полного обследования.

МРТ головного мозга выявила патологии, требующие хирургического вмешательства. Это и был червь. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, так как червь мог оставить яйца, заражающие ее органы.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, три четверти новых или возникающих инфекционных заболеваний у людей происходят от животных.