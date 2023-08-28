В городе Альби несколько врачей, уже вышедших на пенсию, открыли практику, чтобы решить проблему нехватки специалистов в их регионе.

Ив Каркайе уже год как вышел на пенсию, когда ему предложили вернуться на работу.

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"Я проработал 45 лет, и мне было очень тяжело расставаться с пациентами, ведь я знал, что они с трудом найдут другого врача", - рассказал 74-летний доктор в интервью Euronews Next.

Каркайе - один из восьми врачей в возрасте от 69 до 78 лет, которые открыли клинику в городе Альби, чтобы помочь решить проблему нехватки медицинских кадров в регионе. Это первая подобная клиника. Она заработала в конце июня.

"Нам нравится работать вместе, здесь очень непринужденная атмосфера", - говорит Каркайе.

Ив Каркайе у стойки регистрации в клинике Yves Carcaillet

В новой клинике врачи-пенсионеры работают по четыре часа, что позволяет им сохранять чувство свободы.

"Наше расписание составлено таким образом, что если кому-то нужно присмотреть за внуками, он без проблем может это сделать", - говорит Каркайе.

В день в клинике принимают в общей сложности около 50 пациентов, но вместо того, чтобы выступать в роли врача общей практики, оказывается помощь тем, кто нуждается в быстром приеме.

"У нас был пациент, которому его лечащий врач назначил шесть недель ожидания приема. Мы же смогли обслужить его в тот же день. Мы работаем здесь, потому что хотим приносить пользу обществу", - объясняет Каркайе.

Департамент Тарн находится на юге Франции Euronews

"Открытие клиники принесло в город ощущение большего спокойствия. Люди беспокоились и испытывали стресс, когда хотели попасть на прием к врачу", - говорит он.

Многие районы департамента Тарн испытывают острую нехватку врачей.

По данным Сената Франции, проблема широко распространена по всей стране: 11% французов не имеют своего врача-терапевта.

Новая жизнь для врачей-пенсионеров

Новая практика пользуется популярностью не только у пациентов, но и у самих врачей-пенсионеров: все больше специалистов подают заявки.

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Для приема на работу они должны пройти строгий отбор.

"Мы должны убедиться, что врачи пригодны к практической деятельности, что их медицинские знания актуальны. Мы также улучшаем их знания в области новых технологий, обучаем", - пояснил советник регионального управления здравоохранения Этьен Мулен.

"Похоже, что практика будет работать в убыток, но город, скорее всего, покроет его", - добавил он.

Врачи получают зарплату через основанную ими некоммерческую организацию - Ассоциацию врачей-пенсионеров Альби.

Нехватка врачей во Франции

Согласно результатам исследования, проведенного правительством в 2017 году, пик нехватки врачей во Франции придется на 2024 год, а стабилизация ситуации начнется только к 2030 году.

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В 2018 году средний возраст врачей по всей Франции составил 51 год, при этом 30% врачей старше 60 лет.

В октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 призвал врачей предпенсионного возраста продолжать работать, предложив льготы.

Прием у врача в клинике в Альби Yves Carcaillet

Доктор Этьен Мулен считает, что кризис возник из-за совпадения нескольких факторов.

"Поколение бэби-бумеров 1970-х годов сейчас выходит на пенсию, и им нет замены", - говорит Мулен.

Кроме того, молодые врачи требуют лучших условий.

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"Они не хотят работать по 70 с лишним часов шесть дней в неделю", - рассказывает Мулен.

Вернувшись в клинику, Каркайе не сомневается в одном: с молодежью у них конкуренции нет.

"Мы не пытаемся конкурировать с нашими молодыми коллегами. Мы закроемся в тот день, когда они захотят открыть здесь свою практику", - обещает врач-пенсионер.

"Ну а пока будем и дальше помогать обществу, делать это с большим удовольствием", - резюмирует наш собеседник.