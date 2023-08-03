Франция: во сколько государству обходятся вредные привычки граждан?

Установлено, что "социальная стоимость" курения и употребления алкоголя намного превышает поступления в бюджет от акцизов. Экономия на пенсиях преждевременно умерших также не покрывает расходы государства.

Сборы с продаж алкоголя и сигарет набивают "кубышку"? Согласно новому отчёту, правительство Франции теряет больше денег из-за преждевременной смерти своих граждан и расходов на профилактику и лечение заболеваний, чем получает от акцизов на эти продукты.

Идея о том, что легальные наркотики, табак и алкоголь только на руку государству, является "необоснованной", говорится в анализе Обсерватории наркотиков и аддиктивных тенденций (OFDT).

В докладе были проанализированы данные за 2019 год. Выяснилось, что табакокурение стало причиной более 73 тысяч смертельных исходов в 2019 году, а употребление алкоголя – более 41 тысячи смертей.

Что касается курения, "социальные издержки" государства оцениваются в 156 млрд евро. Злоупотребление французов алкоголем обходится бюджету в 102 млрд евро. Ликвидация "социальных последствий" употребления нелегальных наркотиков забирает из казны 7,7 млрд евро.

Эти оценки учитывают "стоимость человеческой жизни" в плане производительности труда, а также потерю качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными употреблением табака и алкоголя, и государственные расходы на профилактику и лечение.

Из полученного значения была вычтена сумма, эквивалентная "экономии на пенсиях" для тех, кто скончался из-за употребления наркотиков, алкоголя или табака.

"Новые данные подтверждают, что социальные затраты, связанные с наркотиками, гораздо выше, чем любые налоговые поступления", – говорится в документе.

Французское правительство получило от акцизов на алкоголь и табак 4 млрд евро и 13 млрд евро соответственно.

Это также меньше, чем затраты государства на лечение алкоголизма и никотиновой зависимости.

"Таким образом, идея о том, что такие наркотики, как табак и алкоголь, приносят пользу государству, совершенно необоснованна", – заявил Пьер Копп, автор доклада и профессор экономики Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

"Наркотики приводят к обнищанию общества", – добавил он.

Вместе с тем в докладе отмечается, что снижение числа смертей от алкоголя, табака и запрещённых наркотиков в период с 2010 по 2019 год свидетельствует о том, что усилия государства позволили "значительно снизить потребление, улучшить помощь наркозависимым и повысить осведомлённость об опасности алкоголя, табака и других наркотиков".