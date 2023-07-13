Рецепт есть, где лекарства?

Жителям Литвы приходится ездить через всю страну, чтобы получить необходимые им лекарственные препараты, а иногда и заказывать за рубежом. Нехватка лекарств не только литовская проблема, подобная ситуация сложилась во многих странах ЕС.

59-летний инженер-электронщик Ритис Оверлингас ежедневно нуждается в пяти лекарствах от высокого кровяного давления и диабета. В аптеке, где Ритис постоянно их покупает, ему недавно сказали, что препараты закончились.

"Я долго искал эти лекарства по всей Литве. В конце концов, мне удалось их купить, но на другом конце страны. Это было полгода назад", - рассказывает мужчина.

Через несколько месяцев ситуация ухудшилась и Ритису пришлось покупать необходимые ему лекарства через друзей во Франции.

"Я чувствую себя плохо и меня всё это злит. Ведь эти препараты очень эффективны. Я очень недоволен тем, что существует такая большая проблема с этими лекарствами", - говорит Оверлингас.

Многие европейские страны испытывают сейчас нехватку лекарств.

Согласно недавнему исследованию MIIR и EDJNet в отдельных странах ЕС, показало, что срок ожидания поставок некоторых фармацевтических препаратов может составлять 72-130 дней.

Средства для лечения заболеваний нервной системы составляют почти пятую часть всех дефицитных лекарств в период с 2018 по 2023 год.

Несмотря на то, что в последнее время нехватку медикаментов связывают с пандемией COVID-19 и войной в Украине, отмечается, что дефицит лекарств наблюдается уже более 20 лет.

Вильнюсские фармацевты признают, что зачастую их возможности ограничены.

"Как аптечная сеть, мы полностью зависим от наших поставщиков и производителей", - говорит сотрудница одной из аптечных сетей Каролина Сталилюнайте.

"Мы внимательно следим за ситуацией, заказываем лекарства, когда появляется такая возможность, пополняем наши запасы, насколько можем", - говорит женщина.

Что делает ЕС в связи с нехваткой лекарств?

Врачи общей практики, фармацевты и пациенты оказывают все большее давление на Брюссель, требуя принять меры и не допустить ухудшения ситуации. Нехватка лекарств ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения и влияет на качество жизни пациентов.

Еврокомиссия предлагает фармацевтическую реформу, одна из составных которой - мониторинг основных лекарственных средств, чтобы иметь возможность устранять уязвимости в цепи поставок.

"Мы работаем над тем, чтобы Агентство по лекарственным средствам могло справляться с этими проблемами. У нас есть новый орган, Европейское управление реагирования на ЧС в сфере здравоохранения, которое также сейчас рассматривает вопрос о том, какие лекарства должны быть в наличии, и заранее предупреждать о возможной нехватке", - говорит еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

По ее словам, когда все это будет сделано, у компаний и стран ЕС "будет возможность реагировать гораздо быстрее".