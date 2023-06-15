Наушники для "нейрохакинга": ещё один шаг к антиутопии или забота о когнитивном здоровье человека?

Гарнитура фирмы Neurable, способная улавливать сигналы мозга, призвана помочь человеку концентрироваться на работе и вовремя переключаться на отдых. Правительства и международные институты опасаются, что эта технология может попасть не в те руки.

В последние годы биохакинг стремительно набирает популярность. Этот термин охватывает различные научные достижения, средства и методики, позволяющие "взломать" нашу биологическую систему, вмешаться в естественные процессы в организме, чтобы улучшить качество жизни, а то и продлить её!

"Знание собственного тела + действия, направленные на его совершенство", – так биохакинг определила Габриэла Рамос, помощник генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам, в своём выступлении на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech, где одна из панельных дискуссий была посвящена этическим вопросам биохакинга.

Биохакинг – дело каждого

Примерами биохакинга могут быть такие простые вещи, как употребление кофе для того, чтобы взбодриться, или ношение умных часов или колец для отслеживания пульса, кровяного давления или регулирования периодов сна.

По словам Рамос, оборот индустрии биохакинга на стыке медицины, ЗОЖ и высоких технологий составляет порядка 14 миллиардов долларов (12,9 миллиарда евро). Ежегодно этот сектор растёт на 20%.

В среду на VivaTech много говорили о таком быстро развивающемся направлении, как нейрохакинг. Аккуратно "взломать мозг" можно, к примеру, с помощью БАДов или посредством хирургически имплантированных нейронных устройств.

Свой продукт на выставке представил доктор Рамзес Алькайде, генеральный директор Neurable. Компания разрабатывает наушники для поддержания более производительной работы, которые работают как ЭЭГ, считывая электрические импульсы в мозгу человека. Устройство определяет, когда пользователь сосредоточен, а когда его внимание ослабевает. Лобная доля мозга обрабатывает когнитивные функции и отвечает за концентрацию внимания.

"С помощью датчиков гарнитура регистрирует активность мозга в области уха, – говорит Алькайде. – Используя нашу программу ИИ, мы можем усилить этот сигнал и уловить бóльшую часть основных реакций вашего мозга".

Чтение мозговых волн

Идея Neurable заключается в том, чтобы дать людям возможность получать объективные данные о своей сосредоточенности и приближении умственного переутомления. Это поможет понять, когда нужно сделать перерыв.

"Мы только что провели исследование в клинике Майо, в ходе которого выяснилось, что если делать перерыв в нужное время, то можно снизить уровень стресса в конце дня на 20% и повысить уровень счастья в конце дня на 70%", – утверждает Алькайде.

Он уверен, что его наушники помогут в борьбе с "эпидемией" выгорания на работе. "Устройство просто подаёт вам в ухо сигнал: "Пора сделать перерыв". Вы можете игнорировать его, если хотите, всё зависит от того, на каком этапе выполнения задачи вы находитесь", – сказал глава Neurable.

По нашим данным, пятиминутный перерыв в нужный момент действительно повышает вашу концентрацию в течение следующих четырех часов. Рамзес Алькайде генеральный директор Neurable

По словам Алькайде, это может быть особенно полезно для программистов, поскольку, зачастую писать код лучше в первой половине дня. Большинство ошибок возникает в конце дня, когда разработчики устают.

"Интерфейс мозг-компьютер"

Гарнитура Neurable являются примером "интерфейса мозг-компьютер" (BCI) – системы прямой связи между деятельностью мозга и компьютером или ИИ. Наушники представляют собой неинтрузивный тип BCI, в отличие от устройств, которые требуют хирургического внедрения в мозг.

Хирургически имплантируемые устройства гораздо мощнее и используются для медицинских процедур в тяжёлых случаях.

Такие компании, как Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы, которые позволят людям управлять компьютером или мобильным устройством напрямую, с помощью "силы мыслей", не прибегая к таким традиционным устройствам, как клавиатура, мышь или сенсорный экран.

Неинтрузивные, то есть не требующие вживления импланта, – менее мощные, но благодаря ИИ и машинному обучению такие компании, как Neurable, способны достаточно усилить сигналы мозга, чтобы, например, позволить переключать треки при прослушивании музыки, улавливая "команду" мозга.

Утечка данных из мозга?

Скептики из числа участников VivaTech выразили опасение по поводу "неправомерного" перехвата сигналов мозга сотрудников работодателями. Это создаёт возможности для дискриминации тех, кому требуется больше "когнитивного отдыха".

Рамзес Алькайде считает, что до этого ещё далеко, поскольку Европа – мировой чемпион по регулированию, а, следовательно, европейским компаниям будет труднее поспевать за конкурентами – для них создают слишком жёсткие рамки.

Представитель ЮНЕСКО защитила правительства и институты от обвинений в том, что они препятствуют прогрессу и инновациям в этом секторе. По словам Габриэлы Рамос, "кто-то должен нести ответственность, когда что-то идёт не так, а задача регуляторов – обеспечить безопасное и ответственное развитие потенциально опасных технологий".

С этим не согласен представитель индустрии:

Во многом это просто нагнетание страха. Политики думают, что некоторые страны будут использовать нашу технологию для создания невероятных пилотов истребителей или чего-то подобного. Но на самом деле мы просто пытаемся добиться того, чтобы человек с боковым амиотрофическим склерозом мог общаться с сиделкой. Рамзес Алькайде генеральный директор Neurable

Он убеждён, что изобретение "действительно изменит представление людей о самих себе", позволяя им заботиться о своём психическом и когнитивном здоровье, при этом повышая производительность труда.

Технологией Neurable уже заинтересовался крупный бренда наушников. В продажу они могут поступить уже в конце этого года.