"Эпидемия одиночества": в каких странах ЕС больше всего одиноких людей?

Euronews

В ЕС создали новый проект для мониторинга одиночества и борьбы с нехваткой "важных социальных взаимодействий".

Как минимум один из десяти жителей Европейского Союза чувствует себя одиноким большую часть времени, показал новый доклад об одиночестве, подготовленный по заказу Еврокомиссии.

Около 13% респондентов ответили, что чувствуют себя одинокими большую часть времени или постоянно. В опросе приняли участие 25 000 человек.

Проект был запущен с целью получить представление об "эпидемии одиночества", вызванной длительными локдаунами и изоляцией во время пандемии COVID-19.

Согласно отчету, больше всего одиноких — в Ирландии, около 20%.

Самый низкий уровень одиночества наблюдался в Нидерландах, Чехии, Хорватии и Австрии — там одинокими себя чувствуют менее 10% опрошенных.

При этом люди, которые чувствуют одиночество всё или большую часть времени, примерно на 20 процентных пунктов чаще страдают от депрессивных симптомов.

"Одиночество — это не только частная и индивидуальная проблема, — говорится в докладе. — Оно может препятствовать социальной сплоченности и должно рассматриваться как социальная проблема и решаться как таковая".

Ключи к предотвращению одиночества

Люди чувствуют себя одинокими не только из-за событий в жизни, но и из-за культурных факторов.

"Благоприятная экономическая ситуация, а также количество и качество социальных взаимодействий являются ключевыми факторами в предотвращении одиночества", — говорится в докладе. Частое использование социальных сетей также связано с увеличением чувства одиночества, а онлайн-сайтам "не хватает близости и качества оффлайн-взаимодействий".

Молодые респонденты чаще чувствовали себя одинокими, чем пожилые. Социологи, однако, признают, что последствия одиночества зависят от возраста и ни в коем случае нельзя игнорировать одиночество среди пожилых людей.

Глобальные исследования последних лет показали, что в европейских странах, таких как Италия, отмечается один из самых высоких уровней одиночества в пожилом возрасте.