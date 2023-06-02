После пандемии COVID-19 в мире возросло количество заражений метапневмовирусом человека, вызывающим ОРВИ. Ученые связывают это с общим снижением иммунитета из-за ношения масок и социальной дистанции.

Насморк, сухой кашель, боль в горле и высокая температура: сочетание этих симптомов напоминает COVID-19, сильную простуду или грипп. Но есть еще один малоизвестный вирус, который вызывает точно такие же симптомы: метапневмовирус человека, сокращенно HMPV.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), этой весной в стране резко возросло число случаев заболевания HMPV, а отделения интенсивной терапии больниц заполнены маленькими детьми и пожилыми пациентами.

В середине марта почти 11% прошедших обследование пациентов оказались положительными на HMPV — это примерно на 36% выше, чем средний сезонный пик до пандемии, составлявший 7%.

По словам профессора педиатрии, микробиологии и молекулярной генетики Питтсбургского университета Джона Уильямса, недавний всплеск выявления HMPV в США "похож на более высокие, чем обычно, показатели заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и гриппом осенью 2022 года и зимой 2023 года", которые последовали за пандемией, пишет он в журнале The Conversation.

После двух лет социальной дистанции и ношения масок иммунитет населения снизился, и люди стали чаще болеть гриппом и простудой.

В Великобритании пик заболеваемости HMPV, по-видимому, пришелся на зимний период, когда положительный тест на него получили 5,4% госпитализированных взрослых пациентов.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, за неделю с 15 по 21 мая, у 0,8% пациентов был выявлен положительный результат на HMPV. Среди детей в возрасте до 5 лет этот показатель в мае составил 1,4%, снизившись по сравнению с зимним пиком — тогда он составлял 12,2%.

HMPV — это новый вирус?

HMPV не является новым вирусом. Он был обнаружен группой голландских исследователей в 2001 году после годичной работы по выявлению неизвестных на тот момент возбудителей острых респираторных инфекций — основной причины смерти детей в возрасте до 5 лет в мире.

Группа исследовала 28 образцов, взятых у детей в Нидерландах, которые сильно болели, но не имели положительных анализов на какие-либо известные патогены.

Изучив образцы, исследователи обнаружили вирус, структурно похожий на вирусы семейства paramyxoviridae — группу вирусов, вызывающих такие заболевания, как корь, паротит и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), — гены которого были связаны с птичьим метапневмовирусом, заражающим птиц.

Исследователи дали HMPV то же название, что и его птичьему родственнику, предположив, что вирус, вероятно, перешел от птиц к людям, а затем эволюционировал.

Считается, что этот вирус циркулировал среди людей совершенно незамеченным по крайней мере с 1950-х годов.

Насколько опасен HMPV?

Хотя многие люди, вероятно, уже переболели HMPV, они могут не знать об этом.

У большинства людей, заразившихся этим вирусом, не развивается серьезных симптомов, и они выздоравливают в течение 7-10 дней. Кроме того, вирус обнаруживается только с помощью сложных молекулярных тестов, проводимых в больницах или отделениях скорой помощи.

Как правило, наиболее тяжелые заболевания после заражения HMPV возникают у маленьких детей и пожилых людей, поскольку они наиболее уязвимы для вируса. Их симптомы лечат непосредственно врачи в больницах, поскольку вакцины или противовирусного препарата против HMPV не существует.

В тяжелых случаях вирус может привести к летальному исходу.

Другие подобные вирусы остаются более опасными, чем HMPV, при этом частота заражения и заболеваний этим вирусом значительно ниже, чем РСВ.