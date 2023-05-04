Новый препарат помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Новый препарат, клинические испытания которого почти завершились, помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера, улучшая когнитивные функции пациентов с ранней деменцией на 35%.

Новое лекарство от болезни Альцгеймера замедляет развитие дегенеративного заболевания на 35%, согласно результатам испытаний, которые уже близятся к завершению.

Препарат "Донанемаб" достиг всех целей испытания по сравнению с плацебо у 1.182 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера.

Эта новость вселяет надежду на новую эру в лечении. "Альцгеймер" - наиболее распространенная причина деменции, одной из самых больших угроз здоровью людей в мире. По прогнозам, к 2050 году число людей, живущих с деменцией во всем мире, увеличится почти в три раза и достигнет 153 миллионов.