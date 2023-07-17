В поисках путей лечения болезни Альцгеймера

Euronews

Может ли антиамилоидная терапия предотвратить развитие генетической болезни Альцгеймера? Британские учёные начинают испытания нового метода лечения.

Болезнь Альцгеймера связывают с постепенным старением человечества. Этот считающийся неизлечимым недуг крадёт личность и разрушает умственные способности.

Во всём мире ищут способы его лечения или хотя бы замедления ухудшения состояния пациента. Американская компания Eli Lilly добивается одобрения нового препарата, донанемаба. Как и появившиеся ранее японский леканемаб и американский адухельм, он возлействуют непосредственно на белок бета-амилоид и замедляют скорость снижения когнитивных функций у пациентов с ранними стадиями болезни Альцгеймера. Это даёт надежду и на возможное лечения заболевания в будущем.

В лаборатории Университетского колледжа Лондона начинаются испытания, которыми руководит доктор медицинских наук Кэтрин Маммери:

"На самом деле мы собираемся начать испытание под названием "Первичная профилактика у людей с генетической болезнью Альцгеймера", - говорит Маммери. - Они знают, что у них есть мутация, но понадобится около 25 лет, прежде чем проявятся первые симптомы. Наша цель - высянить: можно ли, предложив им антиамилоидную терапию, предотвратить развитие болезни? Мы собираемся начать в ближайшие несколько месяцев, и я думаю, что это действительно интересно".

Цель учёных - найти способ стабилизации и улучшения состояния человека с болезнью Альцгеймера с помощью долгосрочного лечения, а не паллиативной и поддерживающей терапии.