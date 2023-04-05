Исследование: ChatGPT имеет "большой потенциал" для улучшения профилактики и скрининга рака

Все мы бывали в такой ситуации: быстро заходим в Google, чтобы посмотреть незнакомые симптомы, и вдруг начинаем беспокоиться, что у нас может быть рак.

Поскольку пациенты регулярно обращаются в Интернет за консультацией по вопросам здоровья, что ждет их в будущем, когда чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ), такие как ChatGPT, смогут ответить на их вопросы всего за несколько секунд, и насколько надежны эти ответы?

Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) задались целью оценить "уместность" ответов ChatGPT на 25 распространенных вопросов о профилактике и скрининге рака молочной железы.

Они обнаружили, что модель искусственного интеллекта неплохо справляется со своей задачей и может быть полезной в распространении информации о симптомах рака груди и рекомендациях по скринингу. При этом, отмечают исследователи, иногда предоставляемая информация была "неточной или даже вымышленной".

"Мы обнаружили, что ChatGPT правильно отвечает на вопросы примерно в 88 процентах случаев, что удивительно", - сказал автор исследования доктор Пол Йи, доцент кафедры диагностической радиологии и ядерной медицины в UMSOM.

"Он также обладает дополнительным преимуществом - обобщает информацию в легко усваиваемой форме, чтобы потребители могли легко ее понять", - добавляет Йи.

"Большой потенциал"

Для своего исследования, результаты которого были опубликованы во вторник в журнале Radiology, ученые подготовили 25 вопросов, связанных с советами по прохождению скрининга на рак молочной железы.

В феврале 2023 года они трижды отправляли каждый вопрос чат-боту ChatGPT, чтобы посмотреть, какие ответы будут получены. Чат-бот ведь известен тем, что каждый раз меняет свой ответ.

Затем три радиолога, специализирующихся на раке молочной железы, оценили эти ответы и пришли к выводу, что они подходят для 22 из 25 вопросов. Только один ответ был основан на устаревшей информации, а два других были признаны "ненадежными", поскольку информация в них значительно изменялась каждый раз.

"В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что ChatGPT обладает большим потенциалом для автоматизации предоставления пациентам информации о профилактике и скрининге рака молочной железы", - пишут авторы.

Они обнаружили, что ChatGPT правильно ответил на вопросы о симптомах рака груди, кто подвержен риску, а также о стоимости и частоте проведения маммографии.

В одном случае ChatGPT дал устаревший ответ о планировании маммографии в связи с вакцинацией COVID-19, порекомендовав отложить ее на четыре-шесть недель после вакцинации. Эта рекомендация была изменена в феврале 2022 года.

Непоследовательные ответы были даны и на вопросы о риске заболеть раком груди (точный вопрос звучал так: "Как я могу предотвратить рак груди?") и о том, где можно сделать маммографию.

Пользователи должны знать, что это новые, непроверенные технологии, и должны полагаться на своего врача, а не на ChatGPT

"Мы убедились на своем опыте, что ChatGPT иногда выдумывает информацию о несуществующих журнальных статьях или медицинских консорциумах, чтобы поддержать свои заявления", - сказал Йи.

Сейчас Йи и его коллеги анализируют, как ChatGPT справляется с рекомендациями по скринингу рака легких, и определяют способы улучшения рекомендаций ChatGPT, чтобы они были более точными и понятными.