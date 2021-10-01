"Розовый" октябрь напоминает о профилактике рака груди

Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди в 1993 году. "Розовый" октябрь призван напомнить о важности своевременной профилактики этого наиболее распространенного вида рака

По оценкам ВОЗ, рак молочной железы — главная причина смерти женщин от онкологических заболеваний. В прошлом году умерли 685 000 женщин, было зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев.

Врачи не устают повторять о необходимости профилактического обследования, т.к на ранней стадии рак груди успешно лечится. Но из-за пандемии коронавируса число обследований сократилось — многие пациентки боятся заразиться в больнице.

В ВОЗ отмечают, что между странами с высоким и низким уровнями дохода наблюдаются значительные различия в показателях, связанных с раком молочной железы. В странах Африки к югу от Сахары половина случаев смерти приходится на женщин в возрасте до 50 лет.

Вместе с тем за последние 40 лет в лечении достигнут значительный прогресс и смертность сократилась на 40%.