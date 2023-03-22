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Здоровье

Средство от алкогольного отравления? Ученые исследуют свойства "гормона отрезвления"

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 Camille Bello
Проведенные эксперименты на мышах дают надежду на излечение алкоголизма у людей
Проведенные эксперименты на мышах дают надежду на излечение алкоголизма у людей   -  Авторское право  Euronews / Canva

Ученые смогли быстро отрезвить лабораторных мышей, повысив уровень гормона, который есть и у людей, что дает надежду на изобретение эффективного средства от алкогольного отравления.

Исследование, проведенное учеными из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в США, может стать важным шагом к излечению людей от алкоголизма.

Гормон FGF21 привлекает внимание ученых в течение многих лет: он вырабатывается печенью и играет важную роль в переработке - как у людей, так и у мышей - определенных пищевых продуктов, в частности, алкоголя.

Предыдущие исследования показали, что FGF21 помогает различным животным бороться с вредными последствиями воздействия этанола.

Этот гормон подавляет тягу к алкоголю у мышей и обезьян, стимулирует желание выпить воды (предположительно для защиты от обезвоживания, вызванного употреблением алкоголя) и защищает от повреждений печени.

Эксперименты над пьяными мышами

После 15 лет работы с FGF21 Стивен Кливер и его команда "заинтересовались тем, как действует этот гормон в случае употребления чрезмерных доз алкоголя...".

Ученые решили сравнить, что происходит после однократного приема алкоголя двумя разными группами мышей. У одной группы гормон отсутствовал, а другая имела нормальную выработку FGF21.

В ходе экспериментов также оценивался результат введения мышам дополнительной дозы гормона FGF21 в состоянии алкогольного опьянения.

Интоксикация определялась как потеря "рефлекса выпрямления", то есть способности мыши вставать вертикально после того, как ее клали на спину.

После однократного приема алкоголя у мышей из обеих групп метаболизм этанола происходил с одинаковой скоростью. Но интересно, что те животные, у которых не было гормона FGF21, "оставались пьяными дольше".

Кроме того, когда исследователи дали пьяным мышам дополнительную дозу FGF21, они трезвели быстрее остальных, в среднем на полтора часа.

"Мы смогли вызвать ускорение процесса восстановления после опьянения, - сказал Кливер. - Это стало для нас неожиданностью, поскольку у этих мышей уже был FGF21".

Исследование, опубликованное в научном журнале Cell, также показало, что гормон FGF21 стимулирует норадренергическую систему, которая, в частности, отвечает за внимание.

"Можно предположить, что в условиях воздействия алкоголя в дикой природе сохранение бдительности будет иметь важные эволюционные преимущества", - отметил Кливер.

Маловероятно, что мышь или другое животное подвергнется воздействию этанола в таком количестве, что потеряет сознание, "но даже низкие уровни алкоголя могут влиять на наши решения, нашу мобильность", - пояснил он.

Ученым уже давно известна роль печени в метаболизме этанола, "но теперь мы знаем, что она также выделяет этот гормон, который, по крайней мере у мышей, действует на мозг, чтобы держать их настороже", говорит Кливер.

Можно ли так отрезвлять пьяных людей?

"Мы, безусловно, заинтересованы в этом", - признался Кливер в интервью Euronews Next.

"Некоторые факторы указывают на то, что это, скорее всего, возможно... Гормон FGF21 начинает работу при употреблении небольшого количества алкоголя у людей. Мы также знаем, что алкоголь влияет на ту же часть мозга, которая активируется гормоном у мышей", - говорит ученый.

Осталось доказать, обладает ли гормон положительным эффектом при лечении алкогольного отравления у людей.

"Эксперименты на людях не входят в компетенцию нашей лаборатории, - говорит Кливер, - "но мы надеемся, что в будущем сможем совместно с клиницистами изучить этот вопрос".

В ходе грядущих исследований необходимо будет составить карту нейронных путей, активируемых  FGF21.

"Интоксикация не очень хорошо изучена, и это дает нам новое средство, точку опоры, чтобы лучше понять процесс в целом", - рассказывает Кливер.

Идея заключается в том, чтобы врачи в отделениях неотложной помощи могли использовать гормон для защиты и лечения пациентов, поступающих с острой алкогольной интоксикацией.

"В конечном счете, наша цель - принести пользу человечеству. Мы проводим эти эксперименты, чтобы попытаться сделать мир лучше", - сказал Кливер.