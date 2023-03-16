"Технологии скорби": как искусственный интеллект помогает сохранять память об ушедших от нас близких

В 2016 году Джеймс Влахос узнал, что его отец умирает от рака легких в последней стадии.

С болью осознавая, что их совместное время подходит к концу, Влахос стал записывать его воспоминания, историю жизни своего отца: начиная с детских впечатлений и заканчивая любимыми высказываниями, песнями и шутками.

После расшифровки эти записи заполнили 200 страниц.

"Это был отличный, но "неживой" ресурс. Мне хотелось чего-то интерактивного. Поэтому я потратил почти год на программирование чат-бота, копирующего моего отца: "Dadbot", - рассказывает Влахос.

Dadbot смог оживить рассказы отца Влахоса с помощью текстовых сообщений, аудио, изображений и видео, создав программу, имитирующую в интернете общением с живым человеком.

Хотя искусственная версия не смогла заменить Влахосу отца, она дала ему некоторое утешение.

Это также вдохновило мужчину на создание HereAfter AI, компании, которая позволяет людям загружать свои воспоминания и превращать их в "аватар", с которым могут общаться друзья и родственники.

В отличие от фотоальбома или неактивного профиля в соцсетях, это метод "архивирования" тех, кого мы любим, позволяет "вернуть их к жизни".

Джеймс Влахос, сооснователь и глава HereAfter AI HereAfter AI

Цифровое бессмертие

Утрата близкого человека приносит одни из самых тяжелых переживаний, и справляться с этим стало сложнее в цифровую эпоху: сообщения наших близких остаются в чатах мессенджеров, их изображения - в Instagram, последних твитах, функции воспоминаний Facebook.

Для некоторых из нас возможность пересмотреть онлайн-записи тех, кто ушел, становится утешением.

В 2021 году твит писательницы Шерри Тернер, в котором она написала, как увидела дом своей матери через Google Maps Street View, стал "вирусным". "В ее спальне горит свет. Это все еще ее дом, она все еще жива", - написала Тернер.

Другие опробуют более совершенные технологии в попытке "оживить" ушедших. Например, писатель Джошуа Барбо, который, как следует из статьи в San Francisco Chronicle от 2021 года, обучил чат-бота с искусственным интеллектом на сайте Project December разговаривать, как его умершая невеста.

С "цифровыми останками" человека сейчас можно сделать не так уж и много: профили в соцсетях - это портал для ностальгии, но в конечном итоге пустой и заброшенный, застывший во времени.

"Мы много рассказываем о себе в соцсетях, но часто это очень специфические воспоминания, не тот процесс, который вы могли бы проделать, сидя со своим личным биографом, возвращаясь к своей жизни и рассказывая о том, что сделало вас тем человеком, которым вы являетесь", - сказал Влахос в интервью Euronews Next.

Чтобы использовать цифровой след, оставленный людьми, обходя этические проблемы, которые возникают в связи с этим, модель HereAfter AI полагается исключительно на согласие пользователей, которые должны дать согласие на интервью и могут выбирать, с кем поделиться своим "аватаром истории жизни".

"Мы хотим, чтобы наше приложение было точным и правдивым. Мы не можем допустить, чтобы искусственный интеллект придумывал что-то, не соответствующее действительности, потому что это может стать ужасным опытом для родственников", - говорит Влахос.

Пока что реакция на приложение была положительной: пользователи были тронуты тем, что снова услышали голоса любимых людей, а некоторые даже узнали неизвестные им истории своих родителей.

"Способность сближать семьи или раскрывать информацию, которая не всплывает в повседневных разговорах, может быть очень важной и даже нести радость", - говорит Влахос.

Будущее "технологий скорби"

Сохранение воспоминаний и передача реликвий - это врожденное стремление человека, которое проявляется во всем, от древних артефактов до архитектуры, поэтому неудивительно, что технологические компании ищут новые способы улучшить этот процесс.

В прошлом году в Великобритании 87-летняя женщина присутствовала на собственных похоронах благодаря стартапу StoryFile, который, подобно HereAfter AI, записывает видео и аудио перед смертью человека, а затем делает их интерактивными с помощью разговорного ИИ и голографического изображения.

В частности, популярность ChatGPT, чат-бота, созданного OpenAI, ускорила развитие других "технологий скорби", включая их интеграцию в режим "жить вечно" метавселенной - проект компании Somnium Space, которая надеется создать цифровое "я", способное стать бессмертным (концепция еще не до конца определена).

В своей нынешней форме технология HereAfter AI основана на извлечении информации, которую записывали люди, но в будущем компания надеется использовать модель типа ChatGPT для расширения возможностей - с оговоркой, что она будет ограничена предоставленной информацией.

Эту технологию потенциально можно использовать и в настоящем: для записи своих мыслей или для передачи непростых разговоров или секретов.

"Это может быть полезно, когда люди еще живы. Не обязательно умирать, чтобы у вашего аватара появилась какая-то цель", - говорит Влахос.

Это вообще нормально?

Хотя эти аватары, безусловно, могут быть полезны, чтобы помочь пережить утрату, существует также ряд рисков. Не могут ли они заставить нас все время цепляться за прошлое, останавливать движение вперед и развитие?

"Многочисленные исследования показывают, что поведение, направленное на восстановление контактов с умершим человеком, связано с ухудшением психического здоровья", - предупреждает в беседе с Euronews Next доктор Кирстен Смит, научный сотрудник Оксфордского университета.

"Поведение, направленное на поиск таких контактов, может препятствовать формированию новой личности без умершего человека или мешать завязыванию новых значимых отношений. Это может стать способом побега от реальности: перестать верить, что человек умер, а это ключевой фактор адаптации к потере", - говорит Смит.

Некоторые люди могут сильно привязаться к аватару своего близкого человека, который уже ушел из жизни Canva

Как и во всем в жизни, главное - умеренность. Хранение вещей, напоминающих нам об ушедших близких, будь то физические объекты или цифровые аватары, само по себе не является чем-то плохим.

"Мы все хотим чувствовать близость с любимым человеком даже после его смерти, и если исследования докажут, что эта технология не приносит вреда, она может оказаться интересным способом увековечивать память о близких", - говорит Влахос.

Влахос также не верит в серьезность опасений, что подобные технологии помешают людям жить.

"Я не думаю, что жить дальше означает забыть кого-то или позволить своим воспоминаниям об этом человеке стать очень блеклыми и скучными. Если есть возможность сохранить гораздо более богатые, настоящие, точные воспоминания, я думаю, это хорошо", - убежден он.

Куда бы ни привела нас эта технология, живых или мертвых, это, пожалуй, самое главное напоминание о необходимости максимально использовать хрупкое и мимолетное время с нашими близкими - пока мы не превратились в пыль и пиксели.