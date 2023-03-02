Четырехдневная рабочая неделя: какие страны уже опробовали ее на опыте и что из этого вышло

Разговоры о четырехдневной рабочей неделе возобновились в связи с пандемией COVID-19.

Идея проста - сотрудники будут работать четыре дня в неделю, получая при этом ту же зарплату и те же льготы, но с прежней рабочей нагрузкой.

Сторонники четырехдневной рабочей недели, за которой, как считается, будущее, утверждают, что при ее внедрении повышается удовлетворенность работников, а вместе с ней и производительность труда. Улучшается и такой показатель как баланс между работой и личной жизнью.

Профсоюзы по всей Европе призывают правительства внедрять сокращенную рабочую неделю, но какие страны уже приняли эту идею и как обстоят дела на сегодняшний день?

Бельгия вводит 4-дневную рабочую неделю для работников, которые этого хотят

В феврале прошлого года бельгийские работники получили право проводить полную рабочую неделю за четыре дня вместо обычных пяти без потери в зарплате.

21 ноября вступил в силу законопроект, позволяющий сотрудникам компаний и организаций самим решать, работать четыре или пять дней.

Но это не означает, что они будут работать меньше, у них просто неделя на день короче, а количество рабочих часов остается прежним.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо надеется, что эти изменения помогут сделать печально известный "жесткий" бельгийский рынок труда более гибким. Они также облегчат людям совмещение семейной жизни с карьерой.

Де Кроо также полагает, что новая модель должна создать более динамичную экономику.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени", - говорит де Кроо. "Если вы сравните нашу страну с другими, то увидите, что мы гораздо менее динамичны".

По данным Евростата за третий квартал 2021 года, лишь 71 из 100 бельгийцев в возрастной группе от 20 до 64 лет имеет работу, что меньше, чем в среднем по Еврозоне (73) и на десять процентных пунктов меньше, чем таких в соседних странах, как Нидерланды и Германия.

В рамках межпартийного коалиционного соглашения в стране поставлена цель достичь уровня занятости в 80% к 2030 году.

Однако перспектива четырехдневной рабочей недели привлекает не всех.

Некоторым сотрудникам, занятым полный день, придется работать слишком долго, если они решат сократить свою рабочую неделю, а у трудящихся посменно вообще нет такой возможности.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо AFP

Эксперимент в Великобритании назван "чрезвычайно успешным"

Компании Великобритании, которые провели шестимесячный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, теперь планируют сделать ее постоянной. Он сочли этот опыт "чрезвычайно успешным".

Десятки предприятий приняли участие в шестимесячной пилотной программе - крупнейшей в своем роде - которая была запущена в начале июня с целью изучить влияние сокращения рабочего дня на производительность и благосостояние работников, а также воздействие на окружающую среду.

Свыше 60 британских компаний и более 3300 сотрудников согласились на участие в программе, проводимой исследователями из Кембриджского и Оксфордского университетов, Бостонского колледжа, а также некоммерческими правозащитными группами 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign и британским аналитическим центром Autonomy.

Подавляющее большинство - около 92 процентов - компаний, принявших участие в исследовании, решили сохранить политику четырехдневной недели после окончания испытательного периода, назвав пилотный проект "большим прорывом".

В рамках эксперимента сотрудники должны были следовать "модели 100:80:100" - 100 процентов зарплаты за 80 процентов времени в обмен на обязательство поддерживать производительность труда не менее 100 процентов.

Пилотный проект в Великобритании является одним из нескольких, проводимых по всему миру организацией 4 Day Week Global, которая выступает за сокращение продолжительности рабочей недели.

"Подобные программы стартуют в США и Ирландии, а также планируются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии", - рассказывает Джо Райл, директор британской кампании 4 Day Week.

Шотландия и Уэльс присоединятся к растущему глобальному движению

В Шотландии данная программа стартует в 2023 году. Это решение стало кульминацией предвыборных обещаний правящей Шотландской национальной партии (ШНП).

Рабочие сократят свой рабочий день на 20 процентов, но не понесут никаких потерь в зарплате. ШНП обещает поддержку участвующим компаниям в размере около 10 миллионов фунтов стерлингов (11,8 миллиона евро).

Правительство ссылается на недавний опрос, проведенный шотландским Институтом исследований государственной политики, который показал, что 80 процентов опрошенных положительно отнеслись к этой инициативе. Респонденты заявили, что 4-дневная рабочая неделя значительно улучшит их самочувствие.

В Шотландии сослались на пример Исландии и ее высокие результаты как на весомую причину попробовать сократить рабочую неделю на один день.

Некоторые шотландские предприятия уже начали вводить свои собственные укороченные рабочие недели, а компания UPAC Group, расположенная в Глазго, недавно объявила, что после успешного проведения пилотной программы ее сотрудники будут работать в режиме четырехдневной недели с сохранением заработной платы.

Уэльс также рассматривает возможность проведения эксперимента

В Уэльсе Комитет по петициям в Сенедде (валлийский парламент) 24 января рекомендовал правительству Уэльса провести пилотную программу после публикации отчета по этому вопросу.

Председатель комитета парламентарий Джек Сарджент сказал в беседе с корреспондентом издания Nation.Cymru, что Уэльс должен стать лидером в изучении четырехдневной недели.

"Это смелое предложение, но не смелее того, за что мы совсем недавно боролись - пятидневная неделя, оплачиваемый отпуск и больничные, которые мы сейчас воспринимаем как должное", - сказал Сарджент.

"Когда мы призываем к четырехдневной неделе, мы говорим о сокращении рабочего времени в организации, но не о сокращении ставки оплаты труда. Существует ряд исследований, которые показывают, что производительность труда повышается".

Теперь предложение должно рассмотреть правительство Уэльса.

Софи Хау, уполномоченная по делам будущих поколений, также призвала правительство ввести четырехдневную рабочую неделю, по крайней мере, в государственном секторе.

Улучшенный баланс между личной жизнью и работой один из плюсов 4-дневной рабочей недели Canva

Испания: пробный этап

В прошлом году небольшая левая партия Más País объявила, что правительство согласилось удовлетворить их просьбу о запуске пилотной программы и в декабре в Испании стартовал экспериментальный проект по использованию четырехдневной рабочей недели.

Она поможет малым и средним предприятиям сократить рабочую неделю как минимум на полдня без снижения заработной платы.

Эксперимент проводится, чтобы проверить, можно ли повысить производительность труда. Компании, подписавшие контракт, могут получить финансовую помощь из государственного фонда, но должны разработать способы повышения производительности труда, которые компенсируют перерасход средств на заработную плату, пояснили в Министерстве промышленности Испании.

Улучшения должны быть реализованы в течение года, а компания должна оставаться в программе не менее двух лет.

В течение первого года эксперимента правительство будет частично финансировать расходы на заработную плату, а также поможет финансировать обучение для повышения эффективности.

В программе могут участвовать только работники с постоянным контрактом на полный рабочий день.

Исландия: Один из лидеров по переходу на четырехдневную рабочую неделю

В период с 2015 по 2019 год Исландия провела крупнейший в мире пилотный проект по введению 35-36-часовой рабочей недели (сокращенной по сравнению с традиционными 40 часами) без каких-либо призывов к соразмерному сокращению заработной платы.

В эксперименте приняли участие около 2 500 человек.

Результаты были проанализированы британским аналитическим центром Autonomy и исландской некоммерческой Ассоциацией за устойчивость и демократию (ALDA).

Эксперимент был признан успешным. Один из его результатов - значительные изменения в сфере занятости Исландии, где почти 90 процентов работающего населения теперь имеют сокращенный рабочий день или другие условия. Исследователи обнаружили, что стресс и выгорание работников уменьшились, и улучшился баланс между жизнью и работой.

Однако не везде эксперимент с четырехдневной рабочей неделей был столь успешен.

Опыт Швеции и Финляндии

В Швеции четырехдневная рабочая неделя с полной оплатой была опробована в 2015 году с неоднозначными результатами.

Было предложено попробовать ввести шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового без потери зарплаты, но не всем понравилась идея тратить деньги на такой эксперимент.

Даже левые партии сочли, что это будет слишком дорого.

Вместе с тем, положительные результаты были отмечены в ортопедическом отделении университетской больницы, где 80 медсестер и врачей перешли на шестичасовой рабочий день, но пришлось нанимать новых сотрудников, чтобы компенсировать потерянное время.

Реакция медицинского персонала была положительной, хотя эксперимент вызвал много критики и не был возобновлен.

При этом надо отметить, что некоторые компании, например, автопроизводитель Toyota, предпочли сохранить сокращенный рабочий день для своих работников. Toyota решила сделать это для механиков 10 лет назад и осталась при своем мнении.

Финляндия не ввела четырехдневную рабочую неделю, несмотря на широко распространенные заявления.

В начале этого года эта северная европейская страна ненадолго попала в заголовки международных газет после сообщений о резком сокращении рабочего времени. Правительство Финляндии якобы хотело ввести четырехдневную рабочую неделю, а также шестичасовой рабочий день. Однако выяснилось, что это была фальшивая новость, и правительству пришлось внести ясность.

Нынешний премьер-министр Санна Марин написала об этой идее в Твиттере в августе 2019 года, но она так и не была включена в повестку дня правительства.

Немецкие стартапы экспериментируют с короткой рабочей неделей

Германия является родиной одной из самых коротких рабочих недель в Европе. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа.

При этом профсоюзы призывают к дальнейшему сокращению рабочего времени.

IG Metall, крупнейший профсоюз страны, считает, что это поможет сохранить рабочие места и избежать увольнений.

Согласно опросу Forsa, более 70% работающих в Германии людей хотели бы иметь возможность работать только четыре дня в неделю.

Более трех четвертей опрошенных высказались за то, чтобы правительство изучило возможность введения четырехдневной недели. Среди работодателей два из трех поддержали эту идею.

Значительное большинство (75%) считает, что четырехдневная неделя была бы желательна для работников. При этом, по мнению большинства (59%), она должна быть достижима и для работодателей.

Почти половина работодателей (46%) заявили, что считают опробование четырехдневной недели на своем рабочем месте "осуществимым".

Однако, будет ли такая мера реализована или обсуждена, еще предстоит выяснить. Пока что эксперименты с сокращением рабочей недели проводят в основном небольшие компании.

Сокращенная рабочая неделя может повысить настроение работникам и производительность труда Canva

Японские крупные корпорации переходят на четырехдневную рабочую неделю

В других странах, таких как Япония, именно крупные компании осваивают эту территорию, после того как японское правительство объявило в 2021 году о плане по достижению лучшего баланса между работой и личной жизнью.

Есть несколько причин, по которым это может быть полезно для страны, где смерть от переутомления на работе уносит немало жизней. Сотрудники, работающие сверх нормы, могут заболеть из-за чрезмерной занятости или покончить жизнь самоубийством.

В 2019 году технологический гигант Microsoft экспериментировал с этой моделью, предлагая сотрудникам трехдневные выходные в течение месяца.

Этот шаг повысил производительность труда на 40 процентов и привел к более эффективной работе.

Unilever испытывает сокращенную рабочую неделю в Новой Зеландии

В Новой Зеландии более 80 сотрудников, работающих на гиганта по производству потребительских товаров Unilever, в настоящее время принимают участие в годичном испытании четырехдневной рабочей недели с полной оплатой.

"Наша цель - оценивать эффективность работы по результатам, а не по времени. Мы считаем, что прежние методы устарели и больше не соответствуют своему назначению", - сказал Ник Бэнгс, управляющий директор Unilever в Новой Зеландии.

Если эксперимент окажется успешным, то, как сообщается, он будет распространен на другие компании.

Большой интерес в США и Канаде

По данным опроса, проведенного компанией Qualtrics, специализирующейся на облачном программном обеспечении, 92 процента американских работников выступают за сокращение рабочей недели, даже если это означает увеличение продолжительности рабочего дня.

В качестве предполагаемых преимуществ опрошенные работники назвали улучшение психического здоровья и повышение производительности труда.

Трое из четырех работников (74%) утверждают, что смогли бы выполнить тот же объем работы за четыре дня.

В Канаде исследование агентства по трудоустройству Indeed показало, что 41% канадских работодателей рассматривает альтернативные гибридные графики и новые стили работы после пандемии COVID-19.

Опрос тысячи работодателей, проведенный Indeed, показал, что 51% крупных компаний с числом сотрудников от 500 человек "скорее всего, введут 4-дневную рабочую неделю". Готовы использовать более короткую рабочую неделю и 63% средних организаций со штатом 100-500 человек.

Согласно новому отчету Maru Public Opinion, большинство канадских работников, занятых полный рабочий день (79%), готовы к менее продолжительной неделе в офисе или на предприятии.

В целом, внедрение четырехдневной рабочей недели медленно, но верно набирает обороты по всему миру. Однако будут ли правительства стран утверждать эту идею, нам еще предстоит увидеть.