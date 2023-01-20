Материнская компания Google - Alphabet - объявила о сокращении 12 тысяч рабочих мест, или 6% персонала. Alphabet стала последним технологическим гигантом среди тех, что уже сократили численность работников вслед за быстрым ростом и набором кадров в период пандемии COVID-19.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи сообщил об этом решении 20 января, в электронном письме сотрудникам, продублированном в новостном блоге компании.

"В последние два года мы наблюдали период резкого роста, - пишет Пичаи, занвший пост руководителя после ухода с высшиз постов создателей компании, Сергея Брина и Ларри Пейджа. - Чтобы соответствовать росту и подпитывать его, мы нанимали сотрудников, делая это в условиях иной экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня".

По словам Пичаи, увольнения отражают "тщательный анализ", проведенный компанией в отношении своих текущих операций.

Сокращения были объявлены через несколько дней после того, как конкурент Google, компания Microsoft, заявила, что уволит 10 тысяч сотрудников, то есть почти 5% своего штата.

Сокращение рабочих мест в Alphabet затрагивает многие отделы компании, включая службу найма, некоторые корпоративные функции, а также инженерный корпус и разработчиков продуктов компании.

Увольнения носят глобальный характер и сразу же напрямую затронут сотрудников в США. Alphabet уже отпраила электронные письма сотрудникам, которых коснулись сокращения, говорится в служебной записке. В то же время в других странах процесс увольнений займет больше времени из-за специфики местных законов и отличной от США практики трудоустройства.

Amazon также сокращает 18.000 рабочих мест, а материнская компания Facebook - Meta - уже урезала штат на 11.000 позиций.