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Business Line

Дубай: бум спроса на роскошь

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 Euronews
Дубай: бум спроса на роскошь
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Программа Business Line предлагает ежемесячный обзор деловых новостей планеты. В этом выпуске мы говорим о рынке недвижимости в Дубае, уникальных магазинах-ресторанах там же и задаем вопросы о причинах задержек в проекте ITER.

В очередь за виллой

На рынке недвижимости ОАЭ, и, в частности, в Дубае, в 2022 году зарегистрировали рекордное количество сделок - более 97 тысяч на сумму 67,38 миллиардов евро. Тенденция, которая, как считают эксперты, сохранится и нынешнем году. Саймон Бейкер, управляющий директор группы Haus & Haus отмечает: "В прошлом году был огромный рост продаж - на целых 76% по сравнению с 2021 годом! Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в 2023 году. Мы не увидим такого же роста цен, как и в прошлом году, но объемы продаж останутся прежними".

Эксперты отмечают рост спроса на все продукты - от квартир до вилл, считая, что в 2023 году цены превысят допандемический уровень. "Рынок достиг дна в конце ноября 2020 года, — говорит Жанн Йочинке, директор по исследованиям Cavendish Maxwell, консалтинговой группы. - Потом, в пандемию, рынки поддерживались перепродаже вилл и домов. А в последние 12 месяца также возобновилась продажа строящихся объектов".

С чем связан такой успех недвижимости в Дубае? Саймон Бейкер отмечает роль иностранных клиентов. "Дубай - идеальное место , чтобы растить детей, здесь прекрасная медицина, отличные школы, здесь безопасно, - говорит он. - У нас растет число покупателей из Европы - Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии, там высокие налоги и очень высокая инфляция".

"Ведущие мировые рынки, Европа, Гонконг, Австралия и США, остро реагируют на повышение процентных ставок, на ситуацию с занятостью", - добавляет Йочинке. - А Дубай и ОАЭ находятся в уникальном положении. Здесь множество экспатов, правительство стимулирует рост населения и рынка жилья. Нигде в мире больше нет такого количества новых продуктов".

Ресторанный бум

Рост населения, приток состоятельных клиентов - хорошая новость для австралийской компании Jones the Grocer. Она открыла свой первый продуктовый магазин в Сиднее более 25 лет назад, а сегодня у нее - 33 точки на Ближнем Востоке и в Азии. Еще 15 филиалов готовятся к открытию, среди них - флагманский проект в аэропорту Хитроу. Гендиректор Юниб Сиддики рассказал о важности дубайского сегмента в структуре бизнеса: именно в этот город он перевел свою штаб-квартиру в этот город.

"Мы – ресторан-магазин, а раньше такого формата здесь не существовало, - вспоминает Сиддики, пришедший в ОАЭ в 2009 году. - Сегодня, как вы можете видеть, предложение полностью сформировано, конкуренция в секторе очень высока. Кто-то сказал мне, что в Дубае больше ресторанов, чем во всем Нью-Йорке". По словам бизнесмена, всего за несколько лет компания смогла открыть здесь семь магазинов. "Доход, который мы генерируем здесь, составил значительную часть нашего глобального дохода", - уточнил он.

По его словам, стратегия в Дубае и на других рынках опирается на инновационный подход и грамотный выбор партнеров. В Хитроу, к примеру, компания сотрудничает с брендом Restaurant Group. "Большая конкуренция означает, что вы всегда должны быть начеку: инновации, превосходное обслуживание, качество еды, мировые тренды, - говорит Сиддики. - Рынок движется очень быстро, мы не должны отставать, нам следует фиксировать изменение спроса в сторону, например, веганских и экологических продуктов. Нельзя почивать на лаврах".

Ядерный синтез: новая отсрочка

Проект Международного термоядерного экспериментального реактора ITER призван доказать, что что производство энергии посредством ядерного синтеза осуществимо с научной и технической точек зрения. Проект был запущен в 2007 году, в его рамка во Франции идет строительство крупнейшего на планете термоядерного реактора, способного производить безуглеродную энергию с помощью процесса, аналогичного солнечному. График предполагал, что первая плазма будет получена к 2025 году, однако руководство говорит об отсрочке.

"Я не люблю называть сроки  без опоры на календарь работ, - признается Пьетро Барабаски, генеральный директор проекта. - Мы говорим о процессе, который занимает месяцы, а может растянуться и на пару лет". Барабаски уточняет, что необходимость дополнительного времени была выявлена во время монтажа установок. Выяснилось, что 2025-й был нереалистичной датой.

Есть надежда, что задержка будет компенсирована на следующих этапах и что реактор выйдет на полную мощность в запланированный срок, то есть в 2035.